Le aziende e la sfida della sostenibilità: il piano di Confindustria Salerno Da opportunità ad obbligo normativo: le imprese vogliono vincere la sfida

“Orientarsi alla sostenibilità. Come identificare un percorso ESG di successo per l’impresa?”: questo il tema del confronto che si è tenuto a Confindustria Salerno.

"Le aziende salernitane sono sensibili al tema della sostenibilità e tante, di fatto, operano seguendone i criteri - ha sottolineato il presidente Antonio Ferraioli -. Confindustria Salerno intende dare alle imprese gli strumenti necessari per arrivare a redigere un bilancio di sostenibilità che ne certifichi l’impegno a tutela dell’azienda stessa e del territorio. In futuro non potranno che esistere aziende sostenibili: dall’ambiente, all’energia, al controllo della filiera produttiva, tutto il loro operato ruoterà intorno alla sostenibilità".

"Sostenibilità significa garantire il futuro dell’azienda: è necessario orientare tutti i processi e i prodotti in direzione della sostenibilità ambientale, sociale e della governance - ha affermato Velleda Virno, vicepresidente degli imprenditori proprio con delega alla sostenibilità -. Occorre preservare le risorse ambientali, agire per ridurre le disparità sociali e garantire una governance dell’azienda fondata sulla trasparenza".

Durante i lavori, è emerso il cambio di paradigma che ha caratterizzato gli ultimi anni: la sostenibilità è passata dall’essere un’opportunità al divenire un obbligo normativo. Che però fa bene all'impresa e fa il bene dell'impresa. "Operare secondo i criteri della sostenibilità è indispensabile per le aziende di piccole, medie e grandi dimensioni sia per accedere ai mercati, sia per usufruire di finanziamenti e incentivi che per affrontare con responsabilità e impegno le nuove sfide imposte dal Pnrr", le riflessione di Confindustria.

Le relazioni sono state affidate a: Carlo Luison, Sustainable Innovation Leader in BDO Italia S.p.A; Federica Moschini, (IPS Industrial Packaging Solution S.r.l.), Consigliere con delega alla Responsabilità Sociale d’Impresa di Confindustria Alessandria; Angelo Cammarota - Direttore Area Imprese Campania di Intesa Sanpaolo e Veronica Bertollini, Responsabile Marketing Strategico Banca di Credito Popolare; Paola Avogadro, Global Packaging Design Director di Ferrero. Ha moderato Valentina Sada - Responsabile marketing e comunicazione Gruppo Sada.