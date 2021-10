Nuove opportunità in Cile: l'incontro dei Salernitani Doc Le imprese locali hanno incontrato segretario generale della Camera di Commercio italiana in Cile

Le prospettive del mercato sudamericano in un confronto tra imprenditori organizzato dall'Associazione guidata da Massimo Staglioli. L'internazionalizzazione è il processo attraverso il quale le imprese si aprono a nuovi mercati esteri, instaurando rapporti con altre aziende, consumatori e istituzioni operanti su quei territori, allo scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime o trovare nuove fonti di finanziamento.

Nei giorni scorsi presso la sede dell'Associazione Salernitani Doc si è svolto un interessante incontro tra le imprese locali ed il dott. Oliver Lunghini, segretario generale della Camera di Commercio italiana in Cile. Il presidente Massimo Staglioli ed il segretario Mario Pacifico hanno accolto i numerosi imprenditori intervenuti che, raccogliendo l'invito ad incontrare il team dei promotori di tale iniziativa, hanno espresso forte apprezzamento per questa nuova opportunità che è stata a loro fornita.

Ad introdurre i lavori il dott. Vincenzo Vitiello e l'avvocato Nicola Carrano della Betrade, che operano da anni nel camp dell'internazionalizzazione delle imprese, offrendo un servizio di alta qualità per tutte quelle realtà imprenditoriali che credono nei rapporti tra i diversi paesi e che hanno interesse affinché i propri prodotti, servizi, specializzazioni, possano trovare spazio nel mercato globale.

Una giornata di grande interesse per le imprese di Salerno e provincia, un'occasione utile e significativa con l'obiettivo principale di trovare spazio ed opportunità in nuovi mercati e di sottolineare la grande qualità, oltre che bontà, dei prodotti made in Italy.