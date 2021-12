Camera di commercio Salerno, guerra con la Claai: "Fiducia nella magistratura" "Va respinta con durezza ogni insinuazione circa la correttezza dell’operato della Camera"

Rinnovo del consiglio della Camera di Commercio di Salerno, è scontro con la Claai. In un comunicato stampa la Camera di Commercio esprime fiducia nell’operato della magistratura che dovrà fare chiarezza in merito alla denuncia dell’associazione esclusa dal rinnovo degli organi e che contesta la presunta manomissione di un supporto digitale in cui avrebbe inserito i dati.

"In relazione alla massiccia campagna stampa alimentata dall'associazione CLAAI dopo l'esclusione della stessa dalla procedura di rinnovo degli organi camerali, la Camera di Commercio di Salerno comunica quanto segue: a qualunque soggetto che si ritiene leso in un suo diritto, va riconosciuta ogni legittima forma di tutela ricorrendo, come ha fatto la CLAAI, anche alla magistratura penale. Non è però possibile tollerare una campagna di stampa che insinua condotte illegittime da parte di dipendenti dell’Ente.



La Camera di Commercio di Salerno ha piena fiducia nell’operato dei propri dipendenti e ha altresì piena fiducia nell’operato della magistratura, che saprà accertare con tempestività i fatti.



Va respinta, però, con durezza ogni insinuazione circa la correttezza dell’operato della Camera di Commercio di Salerno che si riserva di tutelare l’onorabilità delle persone, e dell’Ente stesso, con tutte le azioni necessarie", si legge nella nota inviata dalla Camera di Commercio.