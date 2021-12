Niente feste in piazza, Aisp contro De Luca: "Ancora una volta noi a pagare" "Si incentiva i giovani a riunirsi in casa senza nessun controllo, creando assembramenti"

Niente feste di piazza a Capodanno in Campania. Ad annunciarlo il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca: "Fra oggi e domani - ha detto - la Regione Campania emetterà delle ordinanze che firmerò per evitare assembramenti alla vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno. Ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti e anche un'ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno". Un provvedimento che ha già incassato il parere contrario dell’AISP – Associazione Imprese di Salerno e Provincia. Via social, l'associazione ha condiviso un messaggio rivolto al governatore:

"Un'eventuale ordinanza restrittiva del governatore Vincenzo De Luca dove si vieta la vendita al dettaglio di alcol o con la modalità "asporto", la stessa restrizione deve essere applicata ai supermercato, distributori self, ecc per tutto il giorno. Con le folli restrizioni di non festeggiare in piazze (all'aperto) e di non poter consumare un drink (all'aperto), si incentiva i giovani a riunirsi in casa senza nessun controllo, consumando alcol e creando assembramenti", si legge nella nota.

"Ancora una volta saremo noi a pagarne le spese, ci avete tolto la movida, la musica, i parcheggi, gli eventi, la libertà, il Natale, la dignità. Caro Governatore dato che è lei il padrone a casa nostra, dato che è lei che decide la nostra economia, ci paghi anche i danni, i dipendenti, le perdite e le tasse", l'affondo dell'Aisp.