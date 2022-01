Confesercenti Salerno, allarme economia: Anche Il caffè "sospeso" è a rischio! "Occorrono politiche importanti e poderose per facilitare una ripresa vera e concreta"

Aumento dei prezzi, l'allarme dei Confesercenti Salerno: "Anche il caffè sospeso è a rischio". E' quanto dichiara il presidente Raffaele Esposito che parla di "un ultimo probabile campanello di allarme per un rialzo incontrollato dei prezzi, per i quali almeno in questo caso accanirsi semplicemente con i pubblici esercizi risulterebbero davvero troppo superficiale, è però questa una costante che va avanti da troppi mesi, da anni probabilmente, senza che vi sia mai stato un vero controllo dei prezzi da parte delle istituzioni specie con l'avvento della moneta unica".

"Commercianti costretti ad aumentare i prezzi perché il costo dell’energia è aumentato in maniera sproporzionata e le materie prime idem, perché la mano dello “Stato” è debole, inefficace in alcuni casi inesistente per far sì che ci possa essere davvero una ripartenza dell’economia reale e paradossalmente i nostri commercianti devono proporsi sempre più all’ esercito dei “nuovi poveri”, che inevitabilmente cresce, per incamerare qualcosa e mandare avanti le proprie attività e le proprie famiglie con dignità. Certificazione evidente di una crisi devastante della quale conosciamo soltanto i primissimi aspetti. Bisogna assolutamente fare qualcosa per ridurre i costi di energia, trasporti e materie prime che faranno inevitabilmente lievitare i prezzi dei nostri commercianti", dichiara il presidente provinciale.

"Oggi che la crisi socio-economica incalza naturalmente questo aspetto diventa più rilevante, più evidente, ma se torniamo indietro con un piccolo esercizio di memoria - spiega Raffaele Esposito -che da sempre solleva il problema della crisi socio economica devastante, è ben evidente che un controllo sui prezzi non è stato quasi mai praticato e sempre facendo ricorso alla nostra memoria di consumatori ci ricorderemo della mancata solidarietà che doveva esprimersi in questi mesi terribili di pandemia, pandemia socio economica che ha soltanto ingrassato ed ingrossato le tasche dei soliti noti mentre famiglie e piccole imprese a conduzione familiare stanno lentamente morendo in attesa di ulteriori ristori e di veri sostegni.

Lo diciamo ormai da mesi - conclude il Presidente Esposito - occorrono politiche importanti e poderose per facilitare una ripresa vera e concreta, oggi con il rialzo dei prezzi delle materie prime e delle utenze le imprese sono in guai seri, mancate politiche energetiche strategiche probabilmente ci condanneranno sempre più in un vortice di oppressione fiscale fino a determinare un vero e proprio crack economico.

Dal canto nostro il possibile e probabile aumento del prezzo del “simbolo” della convivialità ormai quasi dimenticata e per la quale tutti vorremmo “lavorare” per riconquistarla, rappresenterebbe l’emblema e la certificazione forse di una crisi senza fine alla quale bisognerà trovare presto una soluzione.

Non saranno certamente le imprese dei settori del commercio e del turismo a determinare gli aumenti più sconcertanti, basti vedere oggi in tema sanitario, tra mascherine, terapie domiciliari e tamponi vari, quanto spende una famiglia media alle prese con il covid. Ragioniamo su questo e magari un buon caffè può essere ugualmente dolce anche se leggermente più caro.

Attenti pero allo spettro della speculazione. È sempre in agguato e mortifica oltre ogni modo i tanti commercianti onesti."