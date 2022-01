Cava, Confesercenti chiede il Distretto urbano del commercio L'associazione di categoria: subito un tavolo di confronto, è una grande opportunità per la città

La Confesercenti di Cava de’ Tirreni, con nota inviata al sindaco Vincenzo Servalli nei giorni scorsi, ha chiesto la costituzione di un tavolo di lavoro per l’avvio della procedura per la costituzione del Duc (Distretto Urbano del Commercio), come previsto dall’avviso pubblico redatto dalla Regione Campania.

"Dopo essere stata la promotrice della costituzione del Centro Commerciale Naturale nel 2010, che nei primi anni di vita diede grande vitalità e promozione al commercio cavese, grazie ad innumerevoli iniziative che, ci auguriamo, l’attuale gestione del Consorzio del Ccn possa ripetere con una programmazione di rilancio, soprattutto in questo periodo di enormi difficoltà legate alla pandemia ed in prospettiva della definitiva uscita dall’emergenza sanitaria che viviamo, la Confesercenti di Cava de Tirreni si fa promotrice di questa nuova opportunità che attraverso la realizzazione del Distretto Urbano del Commercio, può portare indubbi benefici non solo al comparto commercio ma anche all’occupazione nella nostra città", si legge nella nota dell'associazione di categoria.

"I DUC infatti, consentono a cittadini, imprese e libere aggregazioni sociali di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi, quali attività artigianali, di servizi e turistico-ricettive, nonché la valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali".