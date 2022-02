ODCEC: Salerno al voto in modalità telematica il 21 e 22 febbraio Commercialisti chiamati ad eleggere la rappresentanza di categoria quadriennio 2022-2025

È convocata per i giorni 21 e 22 febbraio 2022, dalle ore 9,30 alle ore 18,00, in sola modalità telematica, l’assemblea degli iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno per l’elezione del Presidente e di n. 14 Consiglieri, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità.

Dopo i diversi rinvii a livello nazionale, le elezioni dei commercialisti salernitani si svolgeranno per la prima volta “da remoto” per consentire a tutti gli iscritti, nonostante l’emergenza tuttora in corso, di partecipare alle operazioni elettorali. Potranno votare tutti gli iscritti alle sezioni A e B dell’Albo, salvo gli iscritti nell’Elenco speciale e coloro che risultano sospesi alla data dell’Assemblea elettorale.

La procedura elettorale si svolgerà sulla piattaforma informatica indicata dal Consiglio Nazionale Skyvote. Tutti i titolari dell’elettorato attivo riceveranno, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’Ordine, le credenziali per accedere alla piattaforma informatica al fine di esercitare il diritto di voto almeno quattro giorni prima delle elezioni. Gli aventi diritto al voto che nel termine indicato non avranno ricevuto le credenziali dovranno comunicarlo al Consiglio dell’Ordine e/o alla segreteria affinché si possa procedere ad un nuovo invio delle credenziali.

Prima di iniziare la procedura di voto è necessario essere collegati a una linea internet fissa o wireless stabile e sicura o, se si usa un dispositivo mobile, avere una copertura del segnale eccellente (4G o 5G). Bisogna assicurarsi anche di avere un browser compatibile con il sistema di voto online (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari). Qualora il browser non fosse supportato il sistema lo indicherà all’utente e sarà necessario aggiornarlo alla versione più recente.

Nei giorni e negli orari previsti per il voto, per accedere alla cabina elettorale basterà cliccare al link indicato nella PEC. Una volta entrato, l’utente avrà a disposizione 7 minuti per completare la procedura di voto. Si dovrà inserire il proprio codice fiscale e la propria password univoca riportata all’interno della PEC, oltre che il proprio numero di cellulare: questo numero servirà in seguito a ricevere via sms l’OTP per confermare e concludere le operazioni di voto. Verrà dunque mostrata una schermata riepilogativa dei propri dati di contatto: occorre verificare che i dati siano corretti e confermare; se invece il numero di cellulare inserito non è corretto, occorre chiudere la finestra e ripetere la procedura dall’inizio. Nella schermata successiva sarà richiesto di confermare la dichiarazione di responsabilità sul corretto esercizio di voto.

Proseguendo si entra nella prima scheda elettorale relativa al Consiglio dell’Ordine. La scheda è composta dalle liste candidate con le preferenze selezionabili con il vincolo di genere e dalla scheda bianca. Prima di selezionare la lista l’elettore dovrà scorrere fino in fondo la pagina per prendere visione di tutti i candidati e liste presenti. Una volta comparsa la finestra “voto attivo” sarà possibile scegliere la lista cliccando sul nome e si potranno selezionare altresì i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai Consiglieri da eleggere. Per le presenti elezioni dell’ODCEC Salerno è data facoltà di esprimere n. 14 preferenze, escluso il Presidente, e massimo 8 preferenze a favore dello stesso genere. Nel caso in cui si prosegua dopo aver selezionato solo la lista, senza aver dato preferenze ai candidati, il sistema intenderà acquisito solo il voto di lista e si considererà espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei Consiglieri da eleggere, escluso il Presidente. L’elettore dovrà rispettare sia il principio della parità di genere che il numero massimo di candidati selezionabili previsti dal regolamento elettorale. Raggiunto il numero massimo di candidati di genere selezionabili il sistema non consentirà di selezionarne altri e mostrerà un messaggio di notifica all’utente. Selezionate le preferenze, cliccando sul tasto avanti verrà mostrata una schermata riepilogativa che consentirà all’elettore di verificare la propria scelta di voto: è possibile modificarla cliccando sul tasto annulla, altrimenti cliccare su “conferma”.

Proseguendo verrà visualizzata la seconda scheda elettorale riguardante l'elezione del Collegio dei revisori; è possibile selezionare fino a tre candidati, senza vincolo di genere. Selezionate le preferenze, cliccando sul tasto avanti verrà mostrata una schermata riepilogativa che consentirà all’elettore di verificare la propria scelta di voto: è possibile modificarla cliccando sul tasto annulla, altrimenti cliccare su “conferma”.

Proseguendo verrà visualizzata la terza scheda elettorale riguardante l'elezione del Comitato pari opportunità: è possibile selezionare fino a 6 candidati, con massimo 4 dello stesso genere. Selezionate le preferenze, cliccando sul tasto avanti verrà mostrata una schermata riepilogativa che consentirà all’elettore di verificare la propria scelta di voto: è possibile modificarla cliccando sul tasto annulla, altrimenti cliccare su “invia voto”. In tutte le schede è altresì possibile selezionare scheda bianca.

Dopo aver cliccato “invia voto” verrà inviato un codice OTP di 6 cifre numeriche via sms al numero di cellulare fornito all’inizio della procedura. L’utente dovrà inserire il codice nella schermata entro 60 secondi e cliccare di nuovo “invia voto”. Il sistema genererà una ricevuta che attesta l’avvenuta e corretta acquisizione del voto. Se l’elettore non visualizza la ricevuta non avrà espresso il voto e potrà eseguire di nuovo la procedura partendo dal link nella PEC.

Gli avvisi di convocazione dell’assemblea elettorale, i regolamenti elettorali, le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali sono pubblicate e disponibili sul sito dell’Ordine www.commercialistisalerno.it. Sul sito è disponibile altresì il video dimostrativo delle modalità di votazione da remoto (https://www.commercialistisalerno.it/website/Views/Templated/NewsDetail?news=11617).

Nei giorni e orari previsti per il voto gli uffici della segreteria dell’ODCEC Salerno resteranno aperti e a disposizione degli iscritti per qualunque eventualità al numero 089 226494.