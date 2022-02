Prezzi materie prime alle stelle, Coldiretti Salerno: "Stop alle speculazioni" In programma flash mob di allevatori e agricoltori in piazza Amendola, giovedì 17 febbraio

Prezzi delle materie prime alle stelle e costi dell'energia record mettono in difficoltà anche l'agricoltura salernitana, soprattutto alcuni settori importanti come l'ortofrutta e la zootecnia. E se i? prezzi per le famiglie corrono, i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione con le imprese agricole spesso costrette a vendere sottocosto con gravi ripercussioni sui bilanci.

Per protestare contro questa situazione insostenibile, decine di allevatori ed agricoltori della Coldiretti terranno un flash mob in piazza Amendola a Salerno, giovedì 17 febbraio (dalle ore 9.00).

Non mancheranno azioni eclatanti a sostegno delle proposte della Coldiretti per garantire il giusto prezzo con la lotta alle speculazioni, assicurare liquidità alle imprese e sbloccare gli interventi per il settore fermati dalla burocrazia ma anche i progetti concreti per cogliere le opportunità che vengono dall’agricoltura con le fonti energetiche rinnovabili, dal biogas al fotovoltaico sui tetti di aziende e stalle.