Confartigianato Salerno: Franco Risi riconfermato alla guida dell’associazione Nominati inoltre i membri del Consiglio Direttivo

Domenica 20 febbraio, si è tenuta presso la Sala Vietri del Grand Hotel Salerno l’Assemblea provinciale annuale della Confartigianato Salerno che ha votato per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

Riconfermato Presidente, all’unanimità e per acclamazione, Franco Risi, che guida la Confartigianato Salerno dal 2015, anno in cui è iniziata la transizione verso un nuovo modello di fare associazione: al passo coi tempi e davvero vicino agli associati. Da allora, Confartigianato Salerno si è resa un’interlocutrice privilegiata per le imprese del territorio, che nell’associazione hanno trovato risposte concrete e professionalità.

“Il Covid-19 ci ha costretti a rivedere il nostro modo di essere accanto alle imprese e ci ha spinti a fornire loro soluzioni innovative per rispondere al mutato scenario economico e sociale. Nonostante la pandemia, Confartigianato ha continuato le sue attività progettuali per promuovere e favorire la crescita di realtà imprenditoriali export-oriented e per incoraggiare e sostenere la formazione degli imprenditori di domani con i progetti D.A.R.E. e Benessere Giovani”.

Riconfermati, nell’ambito del Consiglio Direttivo, anche Franca Maresca, Vice Presidente Vicario, Pietro Milone, Vice Presidente, e Marcello Abbruzzese, consigliere. Entra a far parte dell’organo sociale il Presidente di Confartigianato Panificatori Salerno Carlo Vernieri: “Un giusto riconoscimento per l’impegno dimostrato in questi anni, in cui Carlo non ha mai fatto mancare il suo apporto all’Associazione, promuovendo e facendosi portavoce di iniziative a sostegno della comunità”, il commento del Presidente Franco Risi.