Agostino Soave è il nuovo presidente dei commercialisti di Salerno Grande partecipazione dei professionist: ha votato il 90%tra gli aventi diritto

Agostino Soave è il nuovo Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Il Consigliere Segretario uscente candidato con la Lista n.2 “Uniti per la Professione” è stato scelto per guidare l’Ordine per il prossimo quadriennio (2022-2025). Con lui, confermati i consiglieri uscenti Gerardina Castronuovo, Angelo Fiore, Donatella Raeli, Massimo Ronca ed eletti anche i colleghi candidati nella stessa Lista Giuseppe Arleo, Pierluigi Chiarito, Achille De Caro, Antonio (detto Tony) De Lucia, Nicola Fiore, Rosita Galdi, Americo Rinaldi.

A completare il Consiglio, che si insedierà già nei prossimi giorni, Matteo Cuomo, Maria Luisa Poppiti e Mauro De Santis candidati con la Lista n.1, risultata la seconda lista votata dagli iscritti.

Nella tornata elettorale, svoltasi tra ieri e oggi in modalità telematica, gli iscritti all’ODCEC di Salerno hanno anche votato quali componenti del Collegio dei Revisori Marco Piemonte, Domenico Mazza, Antonio Piluso.

Per il Comitato Pari Opportunità sono stati invece eletti Liliana Bonadies, Alessandro Greco, Sonia Caputo, Elisabetta Gentile, Gianfranco Cardaropoli, Maria Rosaria Naddeo.

Grande partecipazione dei commercialisti salernitani alla scelta della rappresentanza: ha votato ben il 90% tra gli aventi diritto degli oltre 1.500 iscritti.

“I miei più vivi complimenti al neo presidente, a tutti i Consiglieri e ai componenti degli Organi dell’Ordine neo eletti – il commento del presidente uscente Salvatore Giordano – sono naturalmente felice che i colleghi abbiano maturato una scelta in continuità con il lavoro svolto nel mio mandato e sono certo che Agostino Soave non solo proseguirà con dedizione e impegno tutte le battaglie più sentite dalla nostra base, dalla lotta all’abusivismo al giusto riconoscimento del ruolo centrale che il commercialista riveste nella società, ma anche che porterà il nostro ODCEC a livelli ancora più alti di autorevolezza e rappresentatività nel territorio, nelle istituzioni locali e, soprattutto, nella categoria tutta, unendo tutti i colleghi intorno alla sua figura già unanimemente apprezzata e stimata. Infine rivolgo un vivo e sincero ringraziamento all’intero Consiglio uscente che mi ha affiancato in questi anni, anche difficili, lavorando incessantemente per la Categoria”.

“Ringrazio di cuore i colleghi che hanno riposto fiducia nel mio nome e nel progetto della squadra che rappresento – il commento del neo presidente Agostino Soave – farò del mio meglio affinché nel mio mandato la categoria si ricompatti intorno ai valori condivisi insiti nella nostra professione e che tutti gli iscritti, dal primo all’ultimo, si sentano rappresentati e tutelati dal nostro ODCEC e che possano vivere e sentire lo stesso Ordine come la casa di tutti i commercialisti salernitani. Abbiamo avanti a noi mesi impegnativi in cui sarà necessario riproporre con forza e autorevolezza i temi dell’equità fiscale, del reciproco rispetto tra contribuenti e Fisco e del ruolo imprescindibile del commercialista nell’economia reale e nel rilancio del Paese. Accanto alle migliori energie della Categoria elette con me in Consiglio, porteremo avanti sul territorio una rappresentanza che farà sentire tutta la sua forza. Un ringraziamento infine a tutti i colleghi candidati, anche delle altre Liste, che in questi mesi hanno dedicato tempo ed energia alle elezioni e alla discussione sulla vita ordinistica. Saremo anche la loro voce”.