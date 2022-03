Nuovi vincoli sul Superbonus: appello di Federcepicostruzioni al ministro Il presidente Antonio Lombardi ha chiesto un incontro urgente al ministro Andrea Orlando

«Il decreto legge 13 del 25 febbraio scorso, nell’intento - soltanto dichiarato - di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, introduce nuove regole confuse, ingiuste, illogiche, incomprensibili e discriminatorie». Lo afferma il presidente di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi che si è soffermato soprattutto sull'articolo 4 che introduce come requisito per accedere ai benefici del Superbonus 110%, l’obbligo di affidamento dei lavori ad aziende che adottino i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore edile sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. «Si tratta di una norma incomprensibile - dichiara il presidente di Federcepicostruzioni, che ha inoltrato una richiesta di incontro urgente al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando - che non trova alcun riscontro pratico nella logica e nella realtà. Non esiste alcun nesso tra l’adozione di uno specifico contratto e la sicurezza nei cantieri, ed ancor meno con il numero di sinistri che ogni anno si registrano. Al ministro, che si è fatto promotore di questa norma, rammenteremo che sono le imprese a garantire la sicurezza, qualificazione e formazione degli operai, non il tipo di contratto adottato ed applicato. Del resto, sono ben 48 i contratti collettivi nazionali di lavoro depositati al CNEL per il settore edile: a quali di questi si riferisce il decreto ed in base a quali criteri si pensa di introdurre una logica discriminatoria a favore di uno o più di questi contratti? Ed in base a quali dati si spingerà a giudicare un contratto più garante della sicurezza degli operai rispetto ad un altro?».

«Per promuovere maggiori condizioni di sicurezza nei cantieri, qualificazione delle imprese e formazione degli operai - aggiunge ancora il presidente Lombardi - anziché introdurre incomprensibili discriminazioni nella costituzionalmente garantita libertà di contrattazione collettiva, bisogna ad operare per liberare questi comparti e l’attività d’impresa in generale, da orpelli, procedure e tecnicismi illogici e incomprensibili».

«Rivendicheremo con forza un immediato intervento del Governo e del Parlamento per correggere questa norma - conclude il presidente di Federcepicostruzioni - che va contro le imprese, contro gli operai, contro la ripresa del settore e del Paese, contro un vero sistema di premialità nei confronti di chi opera nel rispetto delle regole. Ma anche contro la Costituzione».