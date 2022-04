Export Lab Campania, giornata inaugurale nella sede di Confindustria Salerno Parte il percorso formativo per accrescere il business e la competitività all'estero

Questa mattina, nella sede di Confindustria Salerno, ha avuto luogo la giornata inaugurale dell’Export Lab Campania, il percorso formativo integrato Export Lab, organizzato da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, destinato a 25 piccole e medie imprese. Confindustria Salerno è partner del progetto che ha l’obiettivo di sviluppare conoscenze e competenze tecnico-manageriali per accrescere il business e la competitività delle aziende sui mercati esteri.

Il programma prevede 60 ore di formazione diretta, 15 ore di affiancamento da parte degli esperti alle imprese partecipanti e la possibilità aggiuntiva di un supporto da parte degli Uffici esteri di ICE-Agenzia nel mercato scelto come target per una esplorazione delle eventuali opportunità di business. I lavori sono stati aperti da Stefania Rinaldi, vicepresidente di Confindustria Salerno con delega all’internazionalizzazione. Sono intervenuti Antonino Mafodda, Agenzia ICE, Ufficio Servizi Formativi e Aleardo Furlani, esperto Ice.

«La collaborazione con un partner qualificato come ICE - ha dichiarato Stefania Rinaldi - ha già dimostrato in passato la sua validità per le imprese della nostra regione, interessate ad accrescere conoscenze e competenze manageriali per essere sempre più competitive all’estero. Dopo un anno in cui il nostro export era tornato ai livelli pre-covid, gli effetti della crisi legata al conflitto Ucraina-Russia - indipendentemente dalla presenza di legami commerciali diretti con i due Paesi - stanno avendo già ripercussioni rilevanti sul nostro sistema economico, con la crescita frenata da un clima incrementale di incertezza, dalle tensioni sui prezzi e l’approvvigionamento delle materie prime, dalle difficoltà logistiche sulle rotte Europa/Asia e dall’aumento insostenibile di energia e gas - si legge nella nota a corredo dell'iniziativa -. Confindustria Salerno ritiene, pertanto, ancor più utile accompagnare le imprese nella formazione del capitale umano, elemento critico determinante per il successo delle imprese anche sui mercati oltreconfine. Grazie a questo articolato percorso formativo, le nostre imprese potranno migliorare nella penetrazione dell’e-commerce, export online e più in generale nell’utilizzo del digitale e per mettere a punto strategie innovative e vincenti».