Vallo di Diano grande protagonista alla Borsa Mediterranea formazione e lavoro Premiata la dottoressa Aquino, responsabile servizi alle imprese della Confesercenti provinciale

Il Vallo di Diano grande protagonista alla Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, momento di condivisione, dibattito e apprendimento sulle tematiche legate al mondo della formazione e del lavoro, svoltosi nei giorni scorsi presso la Stazione Marittima di Salerno.

Dopo la premiazione di due aziende locali, a ricevere l’importante riconoscimento è stata la dottoressa Maria Antonietta Aquino, responsabile Servizi alle Imprese della Confesercenti provinciale di Salerno e presidente di Confesercenti Vallo di Diano, che ha espresso grande soddisfazione.

“Si è conclusa la Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro che ha visto premiare i migliori Enti di formazione e Agenzie del lavoro della regione Campania. Sono stata onorata – ha affermato la dottoressa Aquino - di rappresentare la Psb per il Vallo di Diano, in convenzione con la Confesercenti Vallo di Diano. È stato un momento di confronto utile per

capire l'andamento del mondo del lavoro e per riflettere sulla necessità di creare un ponte sempre più solido tra la formazione e il lavoro. Nel corso della due giorni, sono state ampiamente trattate le politiche attive del lavoro che noi, nel nostro territorio, stiamo divulgando in modo capillare, puntando l’accento sull'importanza dell’attivare un tirocinio formativo, un contratto di apprendistato o di utilizzare i bonus e gli incentivi per inserire il personale. La risorsa umana resta un elemento fondamentale per la crescita aziendale. È necessario creare sempre più condizioni agevolate per l'inserimento. Noi – ha concluso la presidente Aquino - con il nostro ufficio ci siamo e diano continua assistenza e consulenza in merito”.