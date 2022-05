Pnrr e turismo, allarme della Fenailp: "Senza coordinamento fondi a rischio" Sansiviero e Pecoraro chiedono l'istituzione di un tavolo di concertazione tra tutti gli attori

Marco Sansiviero, presidente della Fenailp Turismo della Provincia di Salerno, ha inviato una nota al consigliere provinciale con delega al Turismo e la promozione del territorio, Pasquale Sorrentino, sul "Fondo Rotativo", istituito grazie agli investimenti previsti dal Pnrr, che ha come scopo quello di migliorare l'offerta ricettiva e i servizi di ospitalità, per attirare nuovi flussi turistici su scala sia nazionale che internazionale soprattutto nella bassa stagione favorendo la destagionalizzazione turistica.

"Con questa misura si incentiva il potenziamento delle strutture ricettive, finanziando progetti di ammodernamento che seguono i principi di sostenibilità ambientale e digitalizzazione - ha affermato il presidente Sansiviero -, e le risorse messe a disposizione per il periodo che va dal 2022 al 2025 sono pari a 180 milioni di euro. Infatti la misura prevede contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato, grazie ai quali è possibile sostenere progetti di investimento compresi tra i 500 mila euro e i 10 milioni di euro e gli incentivi sono rivolti sia alle piccole e medie imprese che alle grandi aziende", ricorda l'esponente di categoria.

"Risulta evidente che per la buona riuscita dell’utilizzo di tali risorse abbiamo bisogno dell’aiuto delle Istituzioni - ha continuato nella sua nota a Sorrentino il presidente Sansiviero - per creare una sinergia che ci consenta di raggiungere gli obiettivi che il Fondo intende perseguire. Siamo, però seriamente preoccupati che la possibilità che ci viene offerta possa vanificarsi e possa essere compromessa dalla complessità degli adempimenti burocratici e dalla sovrapposizione degli Enti che saranno gli autori e gli artefici delle interpretazioni di regolamenti e della complessità della modulistica"

A tal proposito Sansiviero ha proposto "la costituzione di un tavolo di concertazione, a cura del consigliere Sorrentino, con gli Enti che sono preposti al rilascio dei rispettivi pareri finalizzati al conseguimento dei titoli edilizi indispensabili per i progetti di tali investimenti, ossia l’assessorato regionale al Turismo, la Provincia, il Comune di Salerno, la Sovrintendenza Beni Culturali, Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e le associazioni del turismo, necessario per creare una sinergia che possa essere il primo passo da cui partire per la realizzazione degli obiettivi comuni".

Solo grazie ad un efficace coordinamento sarà possibile utilizzare tutte le risorse che vengono offerte dagli investimenti previsti dal Pnrr .

"Questa è una opportunità irripetibile - aggiunge il presidente nazionale della Fenailp, Sabato Pecoraro -. Il Fondo Rotativo prevede due forme di finanziamento: contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per le imprese turistiche-ricettive del Sud dell'Italia, compresa la Campania ed il contributo a fondo perduto è del 10% per le grandi imprese, del 18% per le medie imprese, il 23% per le piccole imprese e 30% per le micro imprese. La nostra Federazione si è attivata per aiutare le nostre imprese turistiche associate a cogliere questa occasione per interventi di riqualificazione e ammodernamento delle aziende per renderle più accoglienti e funzionali con l’acquisto agevolato di impianti e attrezzature, fabbricati, ma soprattutto per migliorare i sistemi di digitalizzazione come impianti wi-fi, siti web, ed il marketing digitale".

"Serve il contributo di tutti - conclude Sansiviero -, occorre una azione di coordinamento delle istituzioni con la partecipazione dei rappresentati delle associazioni per uscire dalle logiche della proprie imprese avendo un unico scopo comune , l’accoglienza nella nostra provincia. La Campania vanta bellezze naturali uniche sull’intero territorio nazionale e non possiamo vanificare questa grossa opportunità soffocati ed ostacolati da una burocrazia farraginosa che ci porterebbe a impiegare tempo prezioso. Le Istituzioni devono aiutarci a risolvere tutti i problemi che si presenteranno, in tempi brevi e ragionevoli", le parole dell'esponente Fenailp