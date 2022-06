Export ed internazionalizzazione, nuove occasioni per le imprese salernitane Se ne discuterà mercoledì 22 giugno presso la Camera di Commercio di Salerno

Il 22 giugno 2022, lo Studio EXP Legal – Italian and International Firm, con il patrocinio morale di Confindustria Salerno, CNA Salerno e Confcooperative Salerno, ha organizzato, a Salerno, un seminario dedicato alle Micro-PMI con sede operativa e/o legale nella provincia di Salerno incentrato sui temi dell’export ed internazionalizzazione.

L’evento, ideato dall’avvocato salernitano Stefano Rossi, senior associate di EXP Legal e responsabile del dipartimento di “internazionalizzazione di impresa” dello studio, ha l’obiettivo di sensibilizzare le aziende del territorio sulle opportunità commerciali offerte dai mercati esteri (anche emergenti) attraverso approfondimenti e testimonianze degli esperti del settore sulle nuove strategie di internazionalizzazione ed export.

All’evento parteciperanno, per i saluti di benvenuto e apertura lavori, esponenti della Provincia e del Comune di Salerno, dell'associazione Imprese Italiane nel Mondo e della Italy-America Chamber of Commerce Southeast - Miami. E, in qualità di relatori, professionisti dello studio EXP Legal e di SACE S.p.A. ma anche esponenti di Confindustria Salerno, CNA Salerno e Confcooperative Campania.

La partecipazione al seminario è gratuita e si svolgerà in presenza presso la Camera di Commercio di Salerno, Salone Genovesi, previa registrazione all’indirizzo info@explegal.it entro il 17 giugno 2022.