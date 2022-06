Sala Consilina: lo sportello Confesercenti Vallo di Diano non va in vacanza Sempre disponibili i servizi Camera di Commercio Salerno

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano non va in vacanza! Nel comunicare che lo sportello distaccato della Camera di Commercio situato presso il Comune di Sala Consilina resterà chiuso dal 01/07/2022 al 05/09/2022, la Confesercenti Vallo di Diano rende noto che sarà possibile ricevere tutti i servizi dello sportello Camera di Commercio presso la sede in via San Sebastiano, adiacente la Banca Monte Pruno, a Sala Consilina.

Servizi disponibili tutto l’anno, dal lunedì al venerdì , dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

È possibile chiedere ed ottenere: Visure Camerali (Ordinarie e Storiche), Certificati Camerali (anche con dicitura di mancanza di Procedure Concorsuali in Corso), Firme Digitali - CNS (Smart Card – Token), SPID INFOCERT, Visure Protesti, Schede Persone, Stampa di Atti e Bilanci, Carte Tachigrafiche Aziendali e Conducente, Vidimazione Carico e Scarico Rifiuti.

“Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino - continuerà anche nel periodo estivo a elargine tutti i servizi della Camerca di Commercio per non creare alcun disagio agli utenti del Vallo di Diano. Questa è un po’ la nostra mission: cercare di essere presenti, di dare informazioni e di elargire opportunità per il territorio e le imprese del Vallo di Diano. Voglio anche ringraziare coloro che ci hanno dato fiducia in questi anni. Spero continueranno a farlo anche nel futuro, sempre con l’obiettivo di fare un lavoro importante e sinergico per il territorio”.

Per ogni informazione è possibile scrive all’indirizzo vallodidiano@impresealcentro.it, chiamare il numero 0975 52 72 77 o visitare il sito internet www.impresealcentro.it.