CCIAA di Salerno, Raffaele Esposito nuovo coordinatore del settore Turismo "Sarà un coordinamento fattivo e collaborativo che andrà nella direzione della valorizzazione"

La Giunta della Camera di Commercio di Salerno, su proposta del Presidente, Ing. Andrea Prete, ha recentemente costituito un coordinamento provinciale che affiancherà la Giunta per intensificare l’impegno Camerale nel settore del turismo in tutta la Provincia di Salerno.

Il settore turistico è un settore che interessa tutti i comparti economici: commercio, industria, artigianato, agricoltura, e rappresenta un aspetto strategico per le iniziative culturali in ambito camerale e proprio per questo per sostenere con maggiore interesse qualitativo territori ed imprese nello sforzo di consolidare e rafforzare l'appeal turistico si è deciso di dare vita ad un coordinamento maggiormente rappresentativo delle realtà locali in ambito provinciale.

Tale trasversalità presuppone iniziative appropriate e capaci di consentire programmazioni tempestive, efficaci, utili e sostenibili, capaci di attirare maggiori e migliori flussi turistici su tutto il territorio Provinciale così straordinariamente ricco di cultura, arte, risorsa mare, borghi, enogastronomia e patrimoni UNESCO.

Il gruppo di lavoro degli esperti del comparto del turismo avrà il compito di coordinare le iniziative che la Camera di Commercio vorrà intraprendere a supporto del settore ma soprattutto indicherà piani, programmi e progettualità idonei a soddisfare le esigenze del comparto turistico, progettualità di comprovata valenza per le comunità e le entità che ne faranno richiesta.

Il gruppo di lavoro è composto dai referenti delle principali sigle sindacali, Confindustria turismo attraverso il dott. Andrea Ferraioli, Fenailp attraverso il dott. Marco Sansiviero, Confcommercio attraverso la dott.ssa Annarita Colasante ed il dott. Esposito per la Confesercenti provinciale di Salerno.

Su proposta del Presidente Prete è stato chiamato a coordinare il gruppo, il dott. Raffaele Esposito, Consigliere Camerale per il settore turistico già delegato della CCIAA di Salerno ai rapporti con la regione Campania per mezzo di Unioncamere Campania, Presidente Provinciale e Vice Presidente vicario di Confesercenti Campania.

“Raccolgo con piacere questo nuovo impegno Camerale - dichiara il Presidente di Confesercenti Provinciale Salerno Raffaele Esposito - sarà un coordinamento fattivo e collaborativo che andrà nella direzione della valorizzazione delle attività condivise e proposte con forza dai vari territori provinciali.

Analizzeremo insieme al gruppo le proposte che arriveranno man mano in Camera e proporremo alla Giunta di adottare le soluzioni migliori per favorire anche attraverso questa attività la vera ripartenza socio economica.

La Camera è spesso presente in tantissime iniziative territoriali di rilievo regionale e nazionale e con questo nuovo impegno vogliamo ribadire la vicinanza della casa delle imprese alle attività piccole o grandi che siano su tutto il nostro territorio.

Ringrazio il presidente Prete per la fiducia e tutto il gruppo dirigente Camerale che hanno sostenuto la mia nomina.

Sono certo che con i colleghi del coordinamento turistico Camerale faremo un lavoro nel rispetto delle realtà locali, assecondando le tradizioni ma con un occhio anche ad una visione territoriale e di insieme sugli aspetti dei "nuovi turismi" da quello internazionale a quello esperienziale. Anche il modo di raccontare certe peculiarità territoriali dovrà avere una voce diversa e forte anche attraverso le mille opportunità digitali come i canali social”.