Fondazione Saccone, presentati i risultati finali della Next Gen Summer School Illustrati anche i progetti realizzati per rispondere alle sfide lanciate da 5 aziende salernitane

Si è conclusa la prima edizione della “Next Gen Summer School”, l’innovativo percorso formativo ideato ed organizzato dalla Fondazione Saccone con l’obiettivo di formare i talenti del territorio per favorirne l’inserimento lavorativo.

Presso la sede della Fondazione Saccone a Pagliarone di Montecorvino Pugliano, sono stati presentati i risultati finali del progetto, attraverso la voce degli allievi, laureandi e laureati under 35, e dei coordinatori del percorso formativo: Giorgio Scala, presidente della Fondazione Saccone e direttore della Next Gen Summer School, Edoardo Gisolfi, coordinatore del comitato tecnico scientifico della Fondazione Saccone e delle attività della Next GenSummer School, Bice Della Piana, professore associato dell'Univerisità degli Studi di Salerno e coordinatrice delle Aree di Competenza Next Gen Summer School, Mario Vitolo, managing director di Virvelle, partner tecnico della Next Gen Summer School.

Dopo oltre un mese di attività, tra lezioni frontali, laboratori e workshop, tenute da docenti universitari e professionisti del settore, e talk con speaker nazionali, gli allievi hanno presentato i “project work” realizzati per rispondere alle sfide lanciate da 5 aziende del territorio: CTI Foodtech, che ha commissionato un’analisi di mercato propedeutica al lancio di una nuova linea di business; Isolkappa, che ha commissionato una ricerca scientifica sull’EPS confrontandolo con altri materiali isolanti; Savino Solution, con la richiesta di un’analisi sulle possibili applicazioni della blockchain nel settore della fitocosmesi; Medaarch, con la richiesta di un’analisi di un profilo imprenditoriale ideale che abbia interesse ad avviare un Centro di Artigianato Digitale; Grafica Metelliana, che ha richiesto un’analisi di un e-commerce e la progettazione di un nuovo prodotto nell’ambito del proprio core business.

“E’ stato un percorso avvincente di oltre un mese, in cui i giovani talenti hanno acquisito competenze necessarie ad affiancare le aziende nei loro percorsi di crescita e transizione digitale -spiega Giorgio Scala -.Ringrazio tutte le aziende partner del progetto che hanno offerto ai giovani le Borse di Studio Gruppo Stratego, Grafica Metelliana, CTI Foodtech, Savino Solutions, I.T. Svil, Medaarch, Isolkappa, AreaFinanza, Alfonso Truono Private Banker ed E-Plus Consulting”.

L’incontro è stata anche l’occasione per presentare il magazine 3cLab guidato dai due direttori editoriali, Bice Della Piana e Alfonso Amendola, quest’ultimo docente di Sociologia dei Processi Culturali dell'Unisa. Il magazine, edito da Stratego Edizioni, ha come scopo la promozione della diversità culturale.