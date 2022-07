Salerno, venduto per 7 milioni di euro il centro commerciale "La Fabbrica" La famiglia Lettieri cede la struttura all'imprenditore Salvatore Barbato

Il centro commerciale "La Fabbrica" passa di mano. Il complesso è stato ceduto dalla famiglia Lettieri per circa 7 milioni di euro. Il nuovo proprietario è Salvatore Barbato, conosciuto a Salerno per essere il concessionario automobilistico di marchi come Renault, Toyota e Nissan.

La vendita segna una svolta per un'area che dopo gli iniziali entusiasmi non ha mai ingranato davvero, finendo spesso al centro delle proteste da parte dei rappresentanti dei lavoratori.

Ora si apre una nuova fase e bisognerà capire cosa vorrà fare la nuova proprietà. Quel che è certo è che sembra definitivamente tramontata l'ipotesi di fare dell'area de La Fabbrica una piattaforma logistica di Amazon.