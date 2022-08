Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, Ronghi: "Lavori ancora fermi" Il responsabile Trasporti di Cnal: "De Luca faccia chiarezza su questa vicenda"

"Mesi fa abbiamo denunciato che nel corso dei lavori per il prolungamento della pista dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi sarebbe emerso il ritrovamento di una discarica e a tutt'oggi, come appreso anche da servizi televisivi, i lavori sarebbero fermi. Siamo ancora in attesa che il Presidente De Luca faccia chiarezza su questa vicenda ma, a tutt'oggi, da parte del governatore c'e' il silenzio assoluto". E' quanto ha affermato il responsabile Trasporti di Cnal, Antonio Ronghi, che ha aggiunto: 'il fatto che i lavori siano fermi conferma la fondatezza della nostra denuncia e, per questo, sollecitiamo nuovamente De Luca a fare chiarezza su questa vicenda che, se confermata, sarebbe gravissima".