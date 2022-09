Fenailp Turismo e CilentoTurismo unite per il rilancio del territorio Siglata l'intesa per la promozione territoriale della costa cilentana

Dopo l’adesione di qualche giorno fa alla Fenailp Turismo, del Consorzio Cilento di Qualità, anche l’associazione Cilentoturismo.it ha aderito alla Federazione presieduta da Marco Sansiviero. Con oltre trecento aziende associate del settore alberghiero ed extralberghiero, tutte situate nei comuni del Parco Nazionale del Cilento, l’associazione Cilentoturismo.it, da sempre persegue la valorizzazione turistica del Cilento in Italia e all’estero, con particolare riferimento allo sviluppo del territorio e dei suoi abitanti.

«La nostra Associazione - ha dichiarato Angelo Coda, presidente di Cilentorurismo.it - sin dal giorno della sua nascita, ha sempre operato per la difesa e la tutela delle aziende alberghiere ed extralberghiere situate nei comuni del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Con il presidente Sansiviero ci siamo capiti da subito, abbiamo trovato un valido interlocutore e sono certo che lavoreremo ad un piano condiviso e programmatico in relazione ad attività anche formative, consulenze e di professionalizzazione. Inoltre, abbiamo l’obbiettivo di fare fronte comune anche con l’avvento del Consorzio Cilento di Qualità e, di essere da supporto all’azione politica territoriale in termini di organizzazione e programmazione a fianco dei nostri sindaci per migliorare l’offerta turistica del nostro territorio e creare un brand unico, considerando l’intera area, includendo le risorse dell’entroterra, molto importanti in un’ottica di destagionalizzazione e diversificazione delle potenzialità ricettive. Inoltre - ha aggiunto il presidente Coda -, la Fenailp Turismo è il primo fondamentale tassello verso una vera rivoluzione culturale del territorio. È il momento giusto ed è ora che gli imprenditori svolgano in modo sano e corretto il loro ruolo territoriale».

«L’adesione alla FenailpTurismo da parte dell’associazione Cilentoturismo.it - ha dichiarato il presidente Marco Sansiviero -, è un atto estremamente importante per l’intero territorio. Devo ringraziare, innanzitutto il presidente Angelo Coda e l’intero direttivo dell’associazione. Il nostro intento comune è tutelare le nostre bellezze paesaggistiche e l’intero indotto che ne deriva preservando e migliorando la nostra offerta turistica e l’economia di un intero territorio. Cilentoturismo.it è una grande realtà - ha concluso Marco Sansiviero -, oltre ad assistere le strutture alberghiere associate, promuove il nuovo turismo con la nuova forma di accoglienza dell’ospitalità in famiglia attraverso le case vacanze e i B&B che ha riscosso un grande successo in tutto il territorio del Parco».