Matteo Caputo è il nuovo presidente della CLAAI di Salerno L'imprenditore alla guida dell'Unione degli artigiani e piccole imprese del territorio

Matteo Caputo è il nuovo presidente della CLAAI Salerno, l’Unione degli Artigiani e piccole Imprese della Provincia di Salerno. E’ stato nominato nel corso del consiglio direttivo dai consiglieri dell'associazione che rappresenta le imprese di Salerno e provincia.

Imprenditore, già socio, membro del consiglio direttivo, con rilevanti esperienze professionali ed associative è stato votato all’unanimità e subentra al posto del compianto Gianfranco Ferrigno, scomparso qualche mese fa, che aveva espresso la volontà di passare il testimone all’amico e collega di lavoro Matteo Caputo di assumere il suo incarico nella gestione e nell’operato dell’associazione.

Un’assemblea partecipata, segno della coesione di tutti i membri. Il neo Presidente Matteo Caputo, a margine dell’incontro, che ha portato all’ufficializzazione della sua nomina, si è rivolto a tutti con grande emozione, ricordando quanto Gianfranco Ferrigno ha dato per l’associazione, per la quale ha lasciato un’importante eredità.

“Per il futuro ci sono alcuni importanti ragionamenti da fare, nuovi percorsi da intraprendere, guardando con attenzione a ciò che sta accadendo nel contesto economico e produttivo dove preoccupa l’incremento dei costi dell’energia e, in qualche misura, la difficoltà di reperire materiali essenziali per le imprese artigiane, un comparto che, da sempre, è trainante per l’economia italiana”, ha dichiarato Caputo.