Confesercenti: in arrivo il bonus ristorazione, pasticcerie e gelaterie 2022 Aquino: “Permetterà di rinnovare il proprio parco macchine e di migliorare la produttività”

Confesercenti continua la sua azione di informazione sulle varie Misure a sostegno delle attività commerciali, imprenditoriali e artigianali, e rende noto che a breve sarà possibile presentare domanda per il Bonus ristorazione, pasticcerie e gelaterie 2022.

La misura, pari al massimo al 70% delle spese totali ammissibili e fino a 30.000 euro per ogni singola impresa, si rivolge alle attività in possesso dei seguenti codici ATECO:

56.10.11 (Ristorazione con somministrazione): tali imprese devono essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o in alternativa aver acquistato nei 12 mesi precedenti prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25 per cento degli acquisti totali del periodo;

56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca): tali attività devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o in alternativa aver acquistato prodotti DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5 per cento del totale.

Rientrano nella copertura del bonus le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali.

La domanda potrà essere presentata a breve, on line attraverso il portale di Invitalia.

“Continua la nostra azione volta a divulgare informazioni utili alle imprese del territorio – ha affermato la dott. Maria Antonietta Aquino, responsabile dei servizi alle imprese della Confesercenti provinciale di Salerno - . Il bonus ristorazione, pasticcerie e gelaterie è un piccolo contributo in conto capitale fino a 30mila euro, che permetterà alle attività del settore della ristorazione e annesse di rinnovare il proprio parco macchine e di migliorare la produttività. Ancora una volta siamo vicini alle imprese e pronti a dare ogni utile informazione e consulenza in merito”.

Per informazioni, lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.