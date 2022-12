Transizione digitale, l’azienda Savino Solution diventa SpA e società benefit Il ceo Nicola Savino: orgogliosi della crescita e della vocazione sociale, ora la Borsa

Portare in 14 anni un’azienda, frutto del sogno e della visione di un giovane imprenditore, a diventare una SpA e una società benefit. Questa la strada della Savino Solution, azienda con sede a Salerno che si occupa di sostenere le imprese nei processi di digitalizzazione, aiutandole a liberarsi dalla carta. Prossimi obiettivi l’apertura di una sede in Irlanda e la quotazione alla Borsa Euronext Growth Milan, dedicata alle PMI dinamiche e innovative.

I motivi del passaggio dell’azienda da srl a SpA sono stati spiegati dal fondatore dell’azienda, Nicola Savino, nella conferenza stampa organizzata presso la sede di Confindustria Salerno: “Siamo partiti in una mansarda e oggi siamo orgogliosi ed emozionati di questo risultato che rappresenta un punto di partenza. Una direzione che ci porterà a lanciare nuovi brevetti e a rafforzare la mission di aiutare le aziende a essere più agili, veloci e trasparenti con il digitale. Con l’obiettivo di espanderci in Europa, aprendo una sede in Irlanda e a quotarci in Borsa”, ha spiegato Savino.

La storia dell’azienda nasce da un’idea di Nicola Savino che, dopo aver lasciato il lavoro in una multinazionale, ha fondato una società IT che porta il suo nome, autofinanziandosi. In particolare, si è specializzata nella conservazione e nella digitalizzazione a norma. Aiuta i suoi clienti a reingegnerizzare e automatizzare le attività che vengono ancora svolte in modo tradizionale, senza rischiare sanzioni amministrative e contenziosi.

Savino Solution si è contraddistinta anche per la sua capacità di innovarsi. Va in questa direzione il conseguimento del primo brevetto italiano su un sistema, chiamato SavinoChain, che consente la conservazione dei dati e documenti tramite blockchain. Inoltre, ha lanciato SecurOrder, progettata per aiutare le aziende a gestire velocemente gli ordini digitali in modo legalmente sicuro.

Negli ultimi anni l’azienda si è impegnata nella divulgazione della digitalizzazione, realizzando prima un progetto editoriale, chiamato Paperless Network (https://paperlessnetwork.it/) con news, podcast e video sulle sfide e le opportunità del digitale, e le firme dei maggiori esperti italiani. E poi lanciando il primo contest nazionale per dare spazio alle migliori storie e buone pratiche di digitalizzazione in Italia, Paperless&Digital Awards, con protagoniste startup, PMI ed enti.

Proprio per questo impegno l’azienda ha voluto trasformarsi anche in società benefit, per puntare con più forza sulla diffusione della cultura del digitale: “La nostra è stata una tappa di avvicinamento. Come in una startup, abbiamo individuato un problema, la scarsa alfabetizzazione digitale del Paese, e ci siamo impegnati per realizzare, in forma gratuita e aperta, delle iniziative per dare un nostro piccolo contributo. La cultura del fare è l’unica possibile per permettere a tutte le aziende di crescere in modo più sostenibile, eliminando la carta e velocizzando i propri processi”, ha sottolineato Savino.

Presenti alla conferenza stampa Edoardo Gisolfi, Presidente CNCT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e Marco Gambardella, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno

“Nicola Savino è un imprenditore di prima generazione, da sempre un visionario. Il messaggio che vogliamo veicolare oggi è che anche al Sud si può fare impresa ed innovazione. Lo dimostrano i tanti nostri giovani, specialmente in un settore come quello della transizione digitale che riveste sempre maggiore importanza”, ha spiegato Gisolfi.

“Savino Solution è un’eccellenza di questo territorio. Nicola Savino è un componente del gruppo Giovani Imprenditori, a cui dà il suo contributo in termini di idee e attività. L’azienda Savino Solution si caratterizza per la capacità innovativa e la vocazione sociale, come confermato dalla trasformazione in società benefit. Complimenti a questi capitani d’impresa coraggiosi, avventurosi ma con tante competenze”, ha dichiarato Gambardella.