Il turismo accelera nel periodo natalizio anche nel Salernitano A dirlo i dati di uno studio di Assoturismo. Esposito: “Bene ma bisogna fare di più"

Il turismo italiano accelera nel periodo natalizio anche nel salernitano, dove si registra un dato in linea con lo studio nazionale di Assoturismo - Cst.

Ad una settimana dal Natale, le previsioni delle imprese ricettive sui flussi turistici sono positive: tra Natale, Capodanno ed Epifania sono attese 13,8 milioni di presenze nelle strutture ufficiali, il +8,1% rispetto al 2021. Una crescita trainata dall’incremento delle presenze estere (+19,5%), che in alcune città d’arte sono tornate ai livelli del 2019.

La parole del presidente di Confesercenti Esposito

“Molti ospiti italiani, con una percentuale di stranieri in ordine al 15, 20%”, un dato incoraggiante dichiara il presidente provinciale di Confesercenti Salerno Raffaele Esposito, ma ancora troppo basso rispetto ai volumi ed ai flussi probabilmente irraggiungibili delle città d'arte. Il nostro obiettivo dovrà essere quello di stabilizzare la visita di ospiti stranieri Intra UE per almeno 4 mesi l'anno, dentro una forbice che va dal 30 al 40 % , dato che certamente potrà essere migliorato quando partirà davvero l'aeroporto di Salerno.

Bene per il momento i dati del turismo crocieristico e delle nostre città e dei siti archeologici e culturali anche se i pernottamenti sono brevi specie per il segmento extralberghiero. Bisogna fare rete e migliorare gli aspetti come la mobilità e l’accessibilità da e per le cosiddette destinazione secondarie, puntando su servizi calendarizzati e certi per l'utenza turistica. Le nostre imprese, i nostri imprenditori, che non hanno mai mollato e credono in una vera ripartenza sono ancora in prima linea nonostante le crisi post pandemia e del caro vita” conclude Esposito.