"Export in action", in Confindustria il confronto sull'internazionalizzazione Tappa di apertura del roadshow in Italia di Alibaba

Presso la sede di Confindustria Salerno si è tenuta la tappa di apertura del Roadshow in Italia di Alibaba.com, la piattaforma che conta oltre 40 milioni di buyers attivi in più di 200 nazioni e regioni. Durante i lavori sono state approfondite tematiche legate alle prospettive del B2B Digitale, che propone soluzioni per piccole e medie imprese.

"Confindustria Salerno - ha sottolineato Stefania Rinaldi, vicepresidente con delega all’internazionalizzazione - da anni investe in un programma d’azione che punta alla formazione specialistica in materia di internazionalizzazione e su iniziative di promozione verso mercati esteri, sostenendo le strategie e le politiche di posizionamento internazionale delle PMI, grazie alla collaborazione costante con soggetti istituzionali ed enti preposti. In questa ottica, abbiamo ritenuto interessante un focus sull’e-commerce nel B2B, che si profila una soluzione efficace per le piccole e medie imprese salernitane. Negli ultimi anni, poi, a sostenere l’export delle imprese salernitane ci ha pensato anche il digitale e le innovazioni repentine che si sono susseguite nel tempo facendo emergere nuovi canali (siti di eCommerce, social commerce, ecc.) e piattaforme (market place, ecc.) che hanno influito sulla digital transformation anche delle imprese più tradizionali. Secondo uno studio riportato dalla Harvard Business School nel 2022, inoltre, c’è una tendenza delle Pmi verso l’omnichannel. Nel 2022 si è passati a un numero di canali di vendita utilizzati dalle aziende pari a 10 (il doppio rispetto al 2016) a dimostrazione di come la tendenza stia crescendo velocemente, andando sempre di più verso un’integrazione dei modelli di vendita. L’omnichannel in aggiunta al btob e btoc punta ad offrire ai propri clienti o a quelli potenziali la possibilità di utilizzare una moltitudine di canali per garantire un’esperienza integrata e soddisfacente e in questo ambito la digitalizzazione è un’alternativa di contatto con il consumatore che è necessario esplorare", ha fatto sapere Rinaldi.

“È sempre un piacere incontrare le aziende locali, il vero e vivace tessuto imprenditoriale che rende la produzione italiana così apprezzata anche all’estero. Dall’esperienza di Alibaba.com in Italia e nel salernitano abbiamo imparato a conoscere e valorizzare questa dinamicità e creatività, offrendo risorse e strumenti utili per poter affrontare i mercati internazionali e accogliere la sfida dell’export digitale B2B”, ha commentato Luca Curtarelli, Country Manager Italia, Spagna & Portogallo di Alibaba.com.