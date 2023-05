Primo maggio, il "regalo" per i lavoratori del porto: 27 contratti full-time L'annuncio della segreteria provinciale della Filt Cgil di Salerno: "Segnale importante"

"Grande soddisfazione per l'accordo sottoscritto con la società Salerno Container Terminal, Gruppo Gallozzi, in un momento così delicato in cui versa nostropaese". Ad esprimerla è la segreteria provinciale della Filt Cgil Salerno, dopo l'intesa siglata a ridosso della festività del primo maggio.

"Un'intesa importante che prevede la trasformazione di 27 contratti di lavoratori, dal 1 maggio, da part-time a full-time, ed un investimento che l azienda ha deciso di mettere in campo, garantendone un futuro economicamente stabile e certo - fanno sapere dal sindacato -. La Filt Cgil, da sempre al fianco dei lavoratori, continuerà il suo percorso di salvaguardia dei diritti, della salute e della sicurezza".