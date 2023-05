Area industriale di Battipaglia, via libera al bando da 4 milioni e mezzo Visconti (Asi) annuncia anche l'ok ai lavori dell'interporto: "Svolta dopo anni di promesse"

Via libera al secondo bando per i progetti Zes finanziati con i fondi del Pnrr: ok a lavori per 4 milioni e mezzo di euro che riguardano il rifacimento dei sottoservizi fognari, il manto stradale, la pubblica illuminazione, il verde attrezzato e la realizzazione di una pista ciclabile nel tratto di strada di viale Brodolini a Battipaglia con il completamento su viale Danimarca e via Bosco Primo. A darne notizia è il presidente del Consorzio Asi di Salerno, Antonio Visconti.

"Ma non è tutto. Nei prossimi giorni - continua Visconti - sarà pubblicato un ulteriore bando di affidamento lavori di 8,5 milioni di euro per un importante intervento di riqualificazione dell’intera area dell’interporto con interventi atti a modificare sensibilmente la fruibilità e l’attrattività dell’area. Inoltre con il decreto n. 252 del 12-05-2023 della giunta Regionale della Campania, si è finalmente conclusa l’annosa ed irrisolta querelle dell’Interporto Salerno Battipaglia. Finalmente, dopo oltre vent’anni di promesse e fallimenti, i 44 ettari destinati all’ interporto tornano a disposizione del ceto produttivo salernitano e non solo per la realizzazione di nuovi investimenti ed insediamenti produttivi", spiega la guida del consorzio industriale.

"Un’area enorme che ha come vocazione naturale lo sviluppo della logistica agro industriale ed in generale di tutto l’indotto economico locale. Siamo molto soddisfatti per il buon esito della vicenda, si creano, in questo modo le migliori condizioni per l’occupazione ed il lavoro per tanti giovani grazie alle opportunità insediative che gli imprenditori vorranno raccogliere e sviluppare", conclude Visconti.