Coldiretti Salerno, Enzo Galdi eletto presidente della Federazione Pensionati Presentato il vademecun antitruffe

Enzo Galdi è il nuovo presidente della Federazione Pensionati di Coldiretti Salerno. Galdi – che succede a Francesco Scorziello - ha svolto la sua attività professionale in Coldiretti dove per anni ha ricoperto l'incarico di vicedirettore. “I nostri senior – dichiarato il presidente di Coldiretti Salerno Vito Busillo – sono punti di riferimento insostituibili delle imprese agricole, oltre che delle loro famiglie, e la nuova agricoltura che concilia innovazione e tradizione non può rinunciare ad un così prezioso patrimonio. Auguriamo buon lavoro al nuovo presidente e all’intero Consiglio Direttivo che rappresenta una parte attiva, forte e vitale della nostra Coldiretti”.



“Faccio i miei migliori auguri al neo presidente nella convinzione che saprà continuare nella strada che ha fatto della Federpensionati una risorsa attiva e partecipe della vita dell’organizzazione - ha affermato il direttore Enzo Tropiano – l'auspicio è che i nostri “senior” possano continuare ad essere un punto di riferimento per l’organizzazione grazie alla loro esperienza e straordinaria passione per l'agricoltura”.



“Ringrazio per la fiducia – ha fatto eco Enzo Galdi in assemblea – è per me un grande onore poter ricoprire questo incarico. Mi impegnerò come ho sempre fatto per supportare diritti e alle istanze degli agricoltori in pensione e garantire condivisione e supporto alle battaglie della Coldiretti”.



L’incontro è stata l’occasione per presentare il vademecum di buone prassi “Campagna Sicura”, realizzato dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con Coldiretti Salerno. Alla presenza del maggiore Antonio Corvino, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Salerno, sono state fornite indicazioni utili per evitare di incorrere in episodi di criminalità diffusa. Il vademecum sarà distribuito ai pensionati, alle aziende agricole e a tutti gli associati.