Scuola di ceramica a Vietri sul mare, successo grazie al patto pubblico-privato L'assessore regionale Filippelli: qui in Costiera un vero prodigio della formazione

“Un vero prodigio nel mondo della formazione che può essere un percorso da emulare in tutta la Regione Campania”: Con queste parole l’assessore alla formazione professionale, Armida Filippelli ha elogiato il lavoro svolto da quello che ha definito un dream team, la straordinaria sinergia tra pubblico e privato che ha consentito di concludere con un brindisi di successo la prima edizione del corso per operatori di ceramica, realizzato a Vietri sul Mare.

“Traspare l’emozione, ma si valorizza la concretezza, si realizza un sogno e si sviluppa la cultura - ha aggiunto l’assessore - dobbiamo continuare cosi”.

A ribadire il bilancio più che positivo di questa prima edizione della scuola di ceramica di Vietri anche l’entusiasmo e la commozione davanti all’esposizione delle opere realizzate dalle mani degli allievi, accompagnate dal loro racconto, dalla testimonianza diretta nella sede di Raito, l'ex scuola elementare che il Comune di Vietri, in virtù di questo progetto, ha trasformato in un vero e proprio centro di conoscenza e competenze dell’arte ceramica, con attrezzature e supporti per la lavorazione ceramica di grande valore.

Presenti alla cerimonia tutti i partner della Scuola che tre anni fa siglarono l’accordo per dar vita all’innovativo percorso formativo che potesse garantire un ricambio generazionale nelle botteghe artigiane ma anche rinnovare un antico mestiere senza snaturarne la sua identità. Regione Campania, Comune di Vietri-Ente Ceramica Vietrese, CNA Salerno, Accademia di Belle Arti di Napoli, Sviluppo Campania e Pform Group sr ieri hanno potuto brindare al successo dell’iniziativa. Farlo nell’anno in cui l’Europa celebra le competenze, con allievi che hanno tratto ispirazione dalla tradizione vietrese ma che hanno creato nuovi utensili, forme, decori, materiali può solo sottolineare che la formula è stata quella giusta.

“Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, ha dichiarato Daniele Benincasa- assessore alla ceramica del Comune di Vietri sul Mare - e questi risultati nelle opere e nei volti dei ragazzi che hanno frequentato il percorso formativo rappresentano la soddisfazione per tanto impegno”.

“E’ solo la prima esperienza, la più significativa perché siamo la prima scuola di ceramica del sud, i problemi e la capacità risolutiva che abbiamo avuto in ogni momento mostrano che possiamo continuare e fare cose sempre più importanti per i ragazzi, per l’artigianato , per la cultura ed il nostro territorio” le parole del sindaco Giovanni De Simone che ha ricevuto il plauso di tutti i partecipanti per il lavoro svolto. Presenti alla cerimonia anche l’assessore all’istruzione del Comune di Vietri, Stefania Fiorillo e l’assessore all’ambiente Salvatore Pellegrino che hanno collaborato in più di un’ occasione.

All’iniziativa è stata fortemente voluta la partecipazione del Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Francesco Picarone da sempre vicino al progetto della Scuola di Ceramica di Vietri sul Mare. “Si percepisce lo sforzo comune che c’è stato in questo progetto e la concretezza - ha dichiarato Picarone, esprimendo un ulteriore plauso agli allievi- i lavori sono veramente interessanti, ora continuate ad avere fiducia nelle istituzioni perché credono in voi e vi sono vicine”.



Le opere degli studenti saranno poi oggetto di un catalogo e di una “mission” al Festival della ceramica internazionale che si terrà a Firenze in Piazza Santa Croce, il prossimo ottobre.