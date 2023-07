Iniziative ambientali e transizione ecologica, via al "Salerno Green Forum" L'iniziativa promossa da Fondazione Carisal, Eda e Conai

Fornire strumenti concreti per lo sviluppo di conoscenze, competenze e know-how su tematiche green, indispensabili per affrontare le diverse sfide poste dalla transizione ecologica, sono questi alcuni degli obiettivi del “Salerno Green Forum”, progetto ideato e promosso da Fondazione Carisal, grazie al contributo di Consorzio Nazionale Imballaggi ed il patrocinio dell’Ente d’ambito-Ato Salerno, in collaborazione con diversi soggetti del territorio.

Diverse le iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, dalle giornate di studio e di riflessione, ai dibattiti, alle mostre sul green, che si intendono organizzare presso la sede del Salerno Green Forum, al fine di diffondere la cultura della tutela ambientale. Sono previsti inoltre, percorsi di formazione e di aggiornamento sulla normativa ambientale per i referenti degli Uffici tecnici dei 161 Comuni rientranti nell’ente d’ambito Ato Salerno e attività formativa rivolta a studenti e docenti delle scuole superiori di Salerno e Provincia sulla gestione, il recupero e il riciclo e inquadramento di rifiuti (plastica, vetro, alluminio, carta, rifiuti elettronici etc.), sulle best practice di imprese green di successo e dei Consorzi di filiera e su altre questioni di attualità legate all’ecologia, all’ambiente e all’inquinamento.

Il presidente Domenico Credendino ha dichiarato: “La Fondazione Carisal ha avuto da sempre una particolare attenzione per gli interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio ed alla tutela e sostenibilità ambientale e, in tale direzione, ha inteso rafforzare il proprio impegno in questo settore per il prossimo triennio, attraverso una programmazione strategica orientata alla promozione della cultura ambientale e inserendo, nel Piano Programmatico Pluriennale 2023-2025, quale nuovo settore di intervento: “Protezione e Qualità Ambientale” che si aggiunge agli altri quattro individuati per l’attuazione della propria mission istituzionale: “Arte, attività e beni culturali”, “Educazione, Istruzione e formazione”, “Attività Sportiva” e “Volontariato, filantropia e beneficenza”.

“Lo sviluppo di conoscenze e competenze, quando si parla di circolarità e tematiche ecologiche, è essenziale - commenta Fabio Costarella, responsabile piani di sviluppo al Centro-Sud di Conai -. Anche per questo abbiamo deciso di sostenere il Salerno Green Forum. Uno spazio di dibattito e confronto che nasce proprio con la volontà di trovare nuove soluzioni di tutela ambientale: è qualcosa di importantissimo, forse oggi più che in passato. Soprattutto, questo Forum nasce in una Regione del Mezzogiorno che ha affrontato e superato non poche difficoltà legate alla sostenibilità e alla gestione dei rifiuti: la Campania è una delle Regioni con cui Conai ha collaborato di più negli anni, per far fronte alle numerose sfide che l’economia circolare ci ha messo davanti. E la città di Salerno è ormai un vero modello, in questo campo: lo scorso anno siamo tornati a lavorare con il Comune per migliorare la quantità e la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi, e in pochi mesi la città è passata da un tasso di raccolta inferiore al 60% al 74%. Anche per questo siamo entusiasti di veder nascere il Salerno Green Forum: siamo sicuri sarà un interessante motore di sviluppo sostenibile”.

“Sono lieto che l’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “Ato Salerno” abbia l’opportunità di prendere parte al progetto “Salerno Green Forum”, promosso ed ideato dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana con il contributo del Consorzio nazionale degli Imballaggi (Conai). Le finalità del progetto “Salerno Green Forum” sono, infatti, in piena sinergia con gli obiettivi dell’Eda Salerno, con particolare riferimento alle attività tese a promuovere e diffondere una maggiore sensibilità verso le problematiche ambientali da parte degli studenti, delle associazioni e dei cittadini ed al tempo stesso di fornire ai tecnici degli uffici comunali ed ai liberi professionisti aggiornamenti ed approfondimenti in materia di legislazione e politica ambientale, economia circolare e regolazione tariffaria dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. Sono convinto che la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, da sempre impegnata nello svolgimento di iniziative di carattere culturale e sociale in favore del territorio salernitano, con il contributo del Conai ed il supporto dell’Eda Salerno fornirà un importante servizio di comunicazione e formazione a tutti i partecipanti al progetto “Salerno Green Forum” - ha affermato il presidente Giovanni Coscia.