Next Gen: BE Your DIGITAL Revolution, la presentazione del progetto a Salerno Un'iniziativa dedicata a giovani tra i 15 e i 34 anni: i dettagli

Si terrà domani 20 luglio, a partire dalle ore 10:00 - in via Bastioni, 14 a Salerno, presso il Complesso San Michele, struttura storica completamente restaurata dalla Fondazione Carisal, la Conferenza Stampa di presentazione del progetto “Next Gen: BE Your DIGITAL Revolution”, promosso da Fondazione Saccone, Ai.Bi. Associazione Amici Dei Bambini e il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno.

Il progetto

Il progetto, selezionato dal “Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale”, è rivolto a giovani che non studiano, non si formano e non lavorano di età compresa tra i 15 e i 34 anni, che desiderano acquisire le skill necessarie per sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e crescere sia dal punto di vista personale che professionale.

Attraverso la realizzazione di attività formative e orientative completamente gratuite, e all’ausilio di metodologie e strumenti didattici innovativi, il progetto vuole sviluppare e potenziare, nei giovani partecipanti, soft skill e competenze digitali sempre più richieste in un mercato del lavoro competitivo e in continua evoluzione.

Alla conferenza stampa interverranno Domenico Credendino, Presidente Fondazione CARISAL, Giorgio Scala, Presidente Fondazione Saccone (Ente Capofila), Antonella Spadafora, referente Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, Virgilio D’Antonio Presidente Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC dell’Università degli Studi di Salerno, Mario Vitolo Managing Director di Virvelle e CEO di Palazzo Innovazione.

Il progetto “Next Gen: BE Your DIGITAL Revolution” è sostenuto da Viralbeat, 012 Tech Società Consortile, CNA Hub 4.0 Campania Nord, Healthware Group, Hubitat, Humanform, I.T. Svil, Ninja Marketing, Pagine Mediche, Protom Group, Savino Solution, Stratego Comunicazione e Virvelle. I partner strategici sono Protom Robotics, E+Learning Srl, Humangest Spa, Strategodigital.com.

Il Fondo per la Repubblica Digitale è nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri) e, in via sperimentale per gli anni 2022-2026, stanzia un totale di circa 350 milioni di euro. È alimentato da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria. L’obiettivo è accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese. Per attuare i programmi del Fondo - che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dall’FNC (Fondo Nazionale Complementare) - a maggio 2022 è nato il Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri. Per maggiori informazioni www.fondorepubblicadigitale.it.