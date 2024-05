Comitato femminile Confindustria Salerno, Elena Salzano nuova presidente La decisione dell'assemblea: succede ad Alessandra Puglisi

Nella sede di Confindustria Salerno, ha avuto luogo l’assemblea del Comitato Femminile Plurale. Al Comitato sono iscritte circa 90 imprenditrici di Salerno e provincia. L’assemblea ha eletto presidente Elena Salzano (InCoerenze srl).

"Ringrazio tutte le colleghe imprenditrici per la fiducia che ripongono in me. L'impegno che prendo, insieme al nuovo consiglio direttivo, è quello di ascoltare e rispondere alle loro istanze. Proseguiremo, in maniera concreta, a confrontarci e formarci, ma soprattutto a fare rete, costruendo relazioni personali, professionali e aziendali di valore nel contesto imprenditoriale di Salerno e provincia", ha affermato la neo eletta presidente del Gruppo Elena Salzano. "Ringrazio Alessandra Puglisi per il gran lavoro di sviluppo e consolidamento della reputazione del Comitato Femminile di Confindustria Salerno, fatto nei suoi quattro anni di mandato".