Aeroporto di Salerno, ecco Rynair: voli verso Londra, Milano e Torino Si comincia da agosto 2024, l'azienda annuncia anche 100 nuovi posti di lavoro

Ryanair ha annunciato che inizierà le operazioni all'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi da agosto 2024, offrendo 16 voli settimanali su tre nuove rotte (Londra Stansted, Milano Bergamo e Torino), creando oltre 100 nuovi posti di lavoro locali.

Salerno diventerà il 32° aeroporto italiano del network di Ryanair. I nuovi collegamenti diretti da Salerno aiuteranno il turismo in entrata e le opportunità di business, oltre a fornire maggiore connettività ai cittadini e ai visitatori della Campania. Previsti oltre 130mila passeggeri totali all'anno.

"Le nuove rotte di Ryanair da/per Salerno porteranno a una significativa crescita del traffico e del turismo, aumentando le opzioni per i cittadini della Campania di viaggiare per lavoro, appuntamenti medici o per visitare amici e familiari - ha detto Jason McGuinness, Chief Commercial Officer di Ryanair -. Abbiamo lavorato a stretto contatto con la direzione di Gesac per portare le tariffe basse di Ryanair e maggiore connettività a Salerno. Per confermare il nostro impegno verso Salerno e l'intera regione Campania, siamo lieti di confermare che le due rotte nazionali - Milano Bergamo e Torino - continueranno nella stagione invernale 2024/25, offrendo più connettività tutto l'anno, turismo e posti di lavoro per Salerno e l'intera regione Campania".

"La popolarità e l'apprezzamento della compagnia aerea irlandese, sia in Italia che all'estero, rappresentano un significativo valore aggiunto per incrementare i volumi di traffico su Salerno e supportare lo sviluppo del turismo e l'economia del territorio - ha spiegato Roberto Barbieri, amministratore delegato Gesac - Questa partnership è il frutto di un intenso lavoro di squadra mirato a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini e dei tanti turisti che desiderano visitare la nostra regione che può finalmente contare su un secondo aeroporto, con un'offerta di voli stabile e destinata a crescere". "Dopo l'allungamento della pista, che ha permesso a Gesac di chiudere gli accordi con le tre principali compagnie low cost sul mercato nazionale, il lavoro continua con la seconda fase del Piano di Sviluppo che prevede, fra gli altri investimenti, l'ulteriore allungamento della pista fino a 2.200 metri e la realizzazione, nel 2026, del nuovo Terminal passeggeri, di circa 16mila metri quadrati, che rifletterà i più elevati standard ambientali", ha concluso Barbieri.