Salerno: si è chiuso l’8° Salerno Boat Show con oltre 45.000 visitatori Appuntamento con la nona edizione dall’1 al 9 novembre 2025

Si è conclusa con successo l’ottava edizione del Salerno Boat Show a Marina d’Arechi che ha fatto registrare numeri importanti e un grande entusiasmo da parte di espositori e visitatori.

Sono oltre 45.000 le presenze registrate nei cinque giorni del salone, provenienti in particolare da diverse regioni d’Italia - con prevalenza di Campania, Puglia e Lazio – con alcune delegazioni straniere.

Numeri che, insieme alle 241 imbarcazioni in mostra e alle centinaia di prove a mare effettuate, testimoniano la validità dell’impostazione organizzativa, oltre alla costante crescita del trend attrattivo.

Positivo anche il bilancio commerciale per gli espositori, che attestano la chiusura di diversi contratti di vendita nei vari segmenti relativi alle imbarcazioni presenti in fiera, oltre che quello relativo alle ricadute sui flussi turistici già attivi in questo periodo.



“L’entusiasmo registrato in questa edizione – ha dichiarato il presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi – ci spinge a lavorare per non disperdere questo importante patrimonio acquisito grazie alla collaborazione in primis dei nostri espositori. Prevediamo il prossimo anno di raddoppiare le imbarcazioni in mostra e di consolidare quel mood speciale che, a detta di molti, si respira a Marina d’Arechi durante il Salerno Boat Show. Il clima di piacevolezza condiviso dal pubblico e dagli operatori del settore ha letteralmente invaso e contaminato le banchine, facendo sì che ognuno si sentisse protagonista di quella che è stata una vera e propria festa del mare”.



“Abbiamo sempre voluto” – ha aggiunto Gallozzi - “che questo fosse un appuntamento di riferimento per le persone e per i giovani che vogliano avvicinarsi al mare e alla nautica e un’opportunità di crescita del Brand Salerno e siamo certi che continuerà ad esserlo”.



E proprio ai giovani erano rivolti i lavori dei due momenti di approfondimento di lunedì 4 e martedì 5 dedicati all’economia del mare, organizzati in collaborazione rispettivamente dalla Direzione Regionale del Fai Campania e da Ossermare.

Il primo, coordinato dal Prof. Furio Cascetta e presieduto da Michele Pontecorvo Ricciardi, ha fornito una puntuale fotografia dello stato di salute del mare e delle nostre coste e al tempo stesso ha evidenziato come la salvaguardia ambientale possa rappresentare una leva strategica da mettere in campo per coniugare la tutela dell’ambiente con la blue economy.

Il secondo ha fornito un quadro chiaro della rilevanza della Campania nell’Economia del mare nazionale, di cui vale il 15%.

Molto apprezzata anche la regata che ha consegnato il 1° Trofeo “Salerno Boat Show”, tappa di apertura del 43° Campionato invernale di vela d’altura del Golfo di Salerno, organizzata in collaborazione con sinergia il circolo Associazione Marina, capofila del Comitato Organizzatore.

Appuntamento dunque alla nona edizione del Salerno Boat Show, che si svolgerà a Marina d’Arechi dall’1 al 9 novembre 2025.