BMFL 2024, Don Roberto Faccenda agli studenti: Non abbiate paura del fallimento Domani, giovedì 5 dicembre, Luca Abete, il regista Duccio Forzano e il giornalista Luca Zorloni

La seconda giornata della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro (BMFL) ha registrato anche oggi un’ampia partecipazione di studenti, professionisti e istituzioni, confermando l’evento come punto di riferimento per il dialogo tra giovani, formazione e mondo del lavoro nel Sud Italia.

La mattinata si è aperta con il talk “Tecnologia e consapevolezza”, un dialogo ispirante tra Don Roberto Faccenda, Responsabile per la Pastorale della Scuola per la Diocesi di Salerno-Acerno-Campagna, e Roberto Tuorto, Direttore del Banco Alimentare Campania, moderato dalla giornalista Giovanna Di Giorgio. L’incontro ha esplorato il rapporto tra nuove tecnologie e valori, con un focus sull’importanza di un approccio etico alla digitalizzazione.

“Una mattinata bellissima insieme a tanti ragazzi – ha raccontato Don Roberto – Il presente va abitato in modo diverso. La Borsa è un evento importante per far capire ai ragazzi che fallire fa parte del percorso e che formarsi bene significa prepararsi a fare la differenza nella propria vita. Per me è un evento imperdibile.”

Tra gli appuntamenti principali, il panel “L’ecosistema dell’innovazione campano a sostegno delle startup” ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti delle migliori realtà innovative del territorio, inclusa l’Assessora alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Valeria Fascione. L’Assessora ha sottolineato l’impegno della Regione nel sostenere iniziative che favoriscano la crescita delle imprese innovative.

“È sempre bello immergersi tra così tanti ragazzi, qui a Giffoni grazie all’impegno della Fondazione Super Sud e del Gruppo Stratego – ha dichiarato Fascione – È un momento importante per loro per scoprire le proprie attitudini. La Regione Campania crede nella curiosità e nell’innovazione dei giovani. Siamo la prima regione italiana per startup under 30 e la seconda per startup innovative. Negli ultimi anni, abbiamo investito oltre 80 milioni di euro, non solo con finanziamenti ma anche creando un ecosistema strutturato che include aziende, incubatori e le sette università campane, con le quali formiamo il 41% dei giovani del Sud Italia. Sono numeri incoraggianti.”

Parallelamente, è proseguita la seconda giornata dell’Hackathon “Talents for Business”, che ha coinvolto 100 giovani talenti nello sviluppo di soluzioni creative per sfide aziendali reali, in collaborazione con partner come Mare Group, Greenverse e IsolaReflex.

Giovanni D’Avenia, Presidente della Fondazione Super Sud, ha definito l’Hackathon una “fucina di idee”, sottolineando l’importanza di offrire ai giovani opportunità per mettere in pratica le competenze acquisite.

Programma di domani, giovedì 5 dicembre

La terza giornata della BMFL 2024 proporrà un ricco programma di incontri e approfondimenti. Tra gli eventi più attesi:

• Ore 9:45 – Incontro motivazionale con Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia e ideatore del tour motivazionale #NonCiFermaNessuno.

• Ore 10:30 – Panel “Donne e professioni STEM”, per promuovere l’inclusione nelle discipline scientifiche e tecnologiche.

• Ore 11:30 – Talk “Il Paese più bello del mondo”, con Luca Zorloni, Responsabile Area Digital di Wired.

• Ore 12:00 – Approfondimento su intelligenza artificiale, rischi e opportunità, con accademici e imprenditori del settore tecnologico.

Da non perdere anche la presentazione del workshop di regia televisiva e cinematografica “La Ripresa - Sul set come nella vita”, curato dal regista Duccio Forzano e organizzato da Maqer Job. L’appuntamento, previsto per le 10:30, offrirà uno sguardo unico dietro le quinte della televisione, con racconti dall’esperienza personale del regista di programmi come Domenica In, Sanremo e Che Tempo Che Fa.

La BMFL 2024 si concluderà venerdì 6 dicembre con un programma ricco di eventi dedicati a innovazione, intelligenza artificiale e formazione professionale.

Per ulteriori dettagli, visitare il sito: www.borsaformazionelavoro.it.