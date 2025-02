Rinnovo della Commissione Speciale Esercenti INPS Salerno Riconfermato Presidente Raffaele Esposito

Questa mattina, presso la sede dell'INPS di Salerno, si è svolta la votazione per il rinnovo delle cariche della Commissione Speciale Esercenti INPS.

La commissione è stata guidata negli ultimi quattro anni dal presidente della Confesercenti Provinciale di Salerno, Raffaele Esposito, che è stato riconfermato nel suo ruolo con il supporto del collega Giuseppe Perrone, rappresentante di Confcommercio, che è stato eletto a sua volta vicepresidente.

Il presidente Raffaele Esposito ha dichiarato: "Ringrazio per la stima e la considerazione dimostrata dall'Istituto Nazionale INPS di Salerno, che ha voluto operare nell'ottica della continuità, ma anche per il rinnovamento che scaturisce da logiche di rappresentatività, che si è determinato.

In particolare, sono soddisfatto del sostegno al mio operato e per la contestuale votazione di Giuseppe Perrone come nuovo vicepresidente vicario."

Le due principali associazioni del commercio salernitano, Confesercenti e Confcommercio, tornano a rivestire un ruolo determinante anche nelle attività istituzionali provinciali, rafforzando il loro rapporto di reciproco rispetto e collaborazione.

Questo legame, che caratterizzerà non solo l'attività della Commissione, ma anche altri progetti futuri, si prefigge di supportare il tessuto economico e sociale della nostra provincia. Siamo convinti che un lavoro sinergico, in settori strategici della nostra economia provinciale, possa davvero contribuire a sostenere e tutelare maggiormente le imprese del nostro territorio.