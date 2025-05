Voli da Salerno per le fiere dell’ortofrutta di Berlino e Madrid La proposta di Costantino (Confagricoltura) a Camera di Commercio e Gesac

Prevedere voli charter andata e ritorno dall’aeroporto di Salerno con Berlino e Madrid durante il periodo delle più importanti fiere mondiali dell’ortofrutta nelle due capitali europee. A sollecitarli è Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno, che ha scritto ad Andrea Prete chiedendo l’interessamento della Camera di Commercio di Salerno. Sono infatti diverse decine le aziende del sistema agroalimentare del Salernitano, vocate all’export, che a febbraio partecipano al Fruit Logistica di Berlino e ad ottobre al Fruit Attraction di Madrid, i cui titolari e dirigenti del settore vendite sono costretti a recarsi a Capodichino o a Fiumicino per imbarcarsi.

I dettagli

“Dopo essermi confrontato con un discreto numero di aziende nostre associate – ha scritto Costantino nella lettera inviata al presidente della Camera di Commercio - è emersa la proposta di sottoporre alla sua attenzione, perché da tempo e con grandi risultati si adopera affinché l’aeroporto di Salerno diventi un vettore importante per tutta la provincia di Salerno, la possibilità di interloquire con i gestori dello scalo per verificarne la fattività.”

Tale eventualità, ha evidenziato Costantino “permetterebbe alle tantissime aziende della provincia e non solo di poter organizzare viaggi per le due fiere direttamente da Salerno, permettendo un risparmio per quanto attiene gli spostamenti verso altri scali e soprattutto l’organizzazione della presenza nelle due capitali europee che sarebbe maggiormente gestibile.”

Costantino, che confida nell’interessamento del presidente Andrea Prete e della CCIAA di Salerno, è pronto ad un confronto di merito. Analoga proposta è stata inoltrata alla società di gestione dello scalo dell’aeroporto.