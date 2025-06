XVIII edizione del Premio Best Practices per l’Innovazione: ecco i vincitori Iniziativa organizzata da Confindustria Salerno

Ha avuto luogo la XVIII edizione del Premio Best Practices per l’Innovazione. Il Premio, organizzato da Confindustria Salerno – con il patrocinio ed il sostegno della Camera di Commercio di Salerno - ha l’obiettivo di promuovere la cultura dell’innovazione attraverso la valorizzazione di progetti, tecnologie e soluzioni realizzate da imprese, start up e spin off italiani.

Durante i due giorni sono stati presentati i progetti partecipanti realizzati sui temi di questa edizione: AgriNext, AeroVision, Digital Transformation e SustainAble.

Per la categoria start up ha vinto Astradyne di Bari - partecipante per la categoria AeroVision - che ha sviluppato una tecnologia per la realizzazione di pannelli fotovoltaici ultraleggeri. La tecnologia impatta sia sul settore aereospaziale che sul fronte terrestre perché può essere utilizzata per i settori: nautica, agricoltura ed edilizia leggera.

Per la categoria imprese ha vinto Test1 srl di Brescia - partecipante per la categoria sostenibilità - che ha proposto una innovazione incarnata sulla tecnologia FoamFlex: un materiale rivoluzionario che ridefinisce completamente la gestione della fuoriuscita di olii e idrocarburi. Si tratta di una schiuma poliuretanica modificata, oleofilia e idrofoba in grado di assorbire grandi quantità di idrocarburi.

“In questa edizione – ha sottolineato Federico Gilblas, Presidente del Gruppo Servizi Innovativi e tecnologici di Confindustria Salerno – abbiamo registrato una grande partecipazione di pubblico e operatori dell’ecosistema dell’innovazione. E’ sempre interessante vedere come gli imprenditori del nostro Paese non smettano di credere nell’importanza di innovare, contemplando spesso il rischio, e di sfidare i mercati internazionali attraverso soluzioni ad alta tecnologia, senza dimenticare il valore della sostenibilità e della funzione sociale dell’impresa.”

Contestualmente si è svolto un hackathon con gli studenti del corso “Food Marketing 2.0” dell’Istituto tecnico superiore Its Te.La. e del corso “Marketing e digital Strategy aziendale “ dell’ Istituto tecnico superiore Its NewtechSI , che si sono cimentati nella ricerca della soluzione più efficace alle sfide aziendali poste da La Doria Spa e da 12Venture.

Alcuni partner del Premio hanno inteso riconoscere una menzione a progetti selezionati che sosterranno tramite l’offerta gratuita di servizi finalizzati ad accompagnarne lo sviluppo.

Così come ci sono stati riconoscimenti da parte degli organizzatori del Premio ai partner storici.