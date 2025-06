"Fuori dal palazzo: Confindustria per i territori" ha fatto tappa a Battipaglia L'iniziativa all'innovation hub di Isolkappa

L’Industrial Innovation Hub di Isolkappa ha ospitato la prima tappa dell’iniziativa “Fuori dal palazzo: Confindustria per i territori”. L’incontro, promosso da Francesco Palumbo - Vice Presidente di Confindustria Salerno delegato allo Sviluppo Associativo – ha visto la partecipazione delle aziende di Battipaglia, Eboli e aree contigue. Hanno presieduto: Giuseppe Rinaldi, CEO di Isolkappa; Antonio Sada, Presidente di Confindustria Salerno; Francesco Palumbo, Vice Presidente di Confindustria Salerno delegato allo Sviluppo Associativo. Sono intervenuti Marco Gambardella, Presidente Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno, e Antonio Visconti, Presidente del Consorzio Asi di Salerno.

“Con questa iniziativa – ha sottolineato Francesco Palumbo– intendiamo portare l’Associazione degli Industriali sui territori della nostra provincia. Siamo noi ad andare in azienda, ad incontrare gli imprenditori lì dove operano per conoscere da vicino le eccellenze, le piccole e grandi realtà, i diversi ambiti operativi in cui si muovono. E’ un modo per trasmettere agli imprenditori la nostra disponibilità a meglio rappresentare le loro istanze, ad offrirgli supporto per affrontare le sfide che quotidianamente chi fa impresa trova sul proprio cammino. Crediamo fortemente nel ruolo dei corpi intermedi e intendiamo esercitarlo in maniera autorevole, concreta ed efficace. Per farlo, abbiamo bisogno di ascoltare la base associativa, le nostre aziende, anche quelle non associate, perché è grazie a loro che abbiamo il polso della situazione sull’andamento dell’economia locale, sui rischi e sulle opportunità che hanno davanti. Abbiamo voluto iniziare dall’ampia area di Battipaglia e comuni limitrofi perché si tratta di un territorio storicamente importante per la nostra economia, ricco di imprese, tra cui l’Industrial Innovation Hub di Isolkappa che ci ha ospitati, un polo di eccellenza riconosciuto a livello internazionale sapientemente guidato dalla famiglia Rinaldi. Grazie anche al Presidente Sada, che ha voluto sottolineare con la sua presenza il valore dell’iniziativa”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo questa prima tappa di “Fuori dal Palazzo” perché crediamo nel valore del confronto diretto tra imprenditori. L’Industrial Innovation Hub di Isolkappa nasce proprio per favorire dialogo, rete e contaminazione positiva tra imprese e territori. L’associazionismo è per noi una scelta quotidiana: partecipazione, crescita collettiva e visione condivisa. Siamo orgogliosi di aver ospitato un’iniziativa che rafforza il legame tra Confindustria Salerno e il tessuto imprenditoriale, anche fuori dalle sedi istituzionali, mostrando il valore reale di far parte di un sistema che ascolta, rappresenta e supporta, ha dichiarato Giuseppe Rinaldi, CEO di Isolkappa e Past President del Gruppo Chimica Gomma Plastica di Confindustria Salerno.”