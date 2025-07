Gruppo Stratego protagonista agli Italian Legal Awards 2025 Comunicazione e marketing al servizio dell’eccellenza legale

Nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale di Santa Chiara si è svolta l’edizione 2025 dei Legalcommunity Italian Awards, l’evento che ogni anno premia i protagonisti più autorevoli del panorama legale italiano.

A distinguersi, al fianco dei grandi nomi degli studi premiati, è stata anche la presenza di Gruppo Stratego, unica società di comunicazione e marketing partner ufficiale dell’iniziativa.

Da oltre vent’anni Gruppo Stratego affianca studi professionali – e in particolare studi legali – nella definizione di strategie di comunicazione e marketing su misura. È stata tra le prime realtà italiane a intuire l’importanza di queste attività in un settore fino ad allora poco incline all’apertura comunicativa.



“Siamo stati un po’ i precursori del marketing delle professioni, termine che abbiamo coniato e di cui siamo fieri – racconta Antonio Vitolo, CEO di Gruppo Stratego – Da sempre lavoriamo per diffondere la cultura di questa branca del marketing, ben diversa da quella applicata a prodotti o servizi. Fare marketing per uno studio professionale significa prima di tutto interpretarne i valori, comprenderne il linguaggio, rispettarne l’identità."



In questa prospettiva si inserisce anche la consolidata partnership con la Business School 24 Ore, grazie alla quale Stratego contribuisce alla formazione dei giovani professionisti, portando all’interno dei percorsi accademici una visione concreta e strutturata del marketing applicato al mondo delle professioni.

Nel corso della serata, il team Stratego ha avuto l’onore di consegnare alcuni riconoscimenti, cogliendo l’occasione per ribadire quanto oggi marketing e comunicazione rappresentino leve strategiche irrinunciabili anche per gli studi legali. Attraverso un modello collaudato, Stratego si propone come unico interlocutore per la comunicazione integrata, agendo come ufficio stampa, comunicazione e marketing in outsourcing, in piena sinergia con gli obiettivi dei clienti.



La partecipazione all’evento ha offerto anche l’opportunità di distribuire a tutti i professionisti presenti la pubblicazione “Marketing delle professioni. Consigli per l’uso”, edita da Stratego Edizioni, la casa editrice interna al Gruppo, dedicata alla divulgazione delle competenze strategiche per il mondo delle professioni.

Era presente all’evento una parte del team Stratego dedicato al mondo delle professioni: la Senior Partner Isabella Fusillo; Giuseppe Alviggi, Partner e Communication Manager; Antonio Del Vecchio, Partner e Digital Strategist; Annachiara Murolo, Content Manager; Valeria Figliolia, Art Director; e Marco Frittella, Direttore Responsabile di MakeDifferent Magazine, con il quale l’azienda sta sviluppando percorsi di media training one-to-one dedicati ai professionisti, con l’obiettivo di rafforzarne la capacità comunicativa, la presenza mediatica e la gestione efficace delle relazioni pubbliche.



"Un ringraziamento al Gruppo LC Publishing per l’invito ai Legalcommunity Italian Awards e per averci dato l’opportunità di essere parte attiva di un evento che celebra il meglio del mondo legale italiano” ha concluso Vitolo.