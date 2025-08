Mercato del lavoro in provincia di Salerno in forte crescita: boom di assunzioni Trainato da turismo e industria alimentare

Il mercato del lavoro nella provincia di Salerno mostra segnali di forte vitalità e si prepara a un agosto particolarmente dinamico, in netta controtendenza rispetto all'andamento nazionale. L'analisi - curata dall'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Salerno, su dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, evidenzia che ad agosto 2025 sono previste ben 8.710 nuove entrate, con un incremento dell'8,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il trend positivo si conferma anche per il trimestre agosto-ottobre 2025, con 28.240 assunzioni programmate, in crescita del 7,8% su base annua.

I dettagli

Questi dati positivi spiccano in un panorama nazionale dove le assunzioni programmate segnano una flessione del 3,6% ad agosto.

Settori in crescita: turismo e industria trainano le assunzioni

A trainare la crescita occupazionale sono principalmente due settori. L'Industria prevede di assumere oltre 3.200 profili (+8% rispetto ad agosto 2024), con un picco nel comparto delle "Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco" che, da solo, assumerà quasi 2.400 dipendenti (+11,3%).

Anche il settore dei Servizi mostra un andamento robusto, registrando un +6,9% su base annua. In particolare, il comparto dei "Servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici" è il vero motore, con una crescita eccezionale del +35,6% rispetto ad agosto 2024 e del +42,3% sul trimestre, offrendo le maggiori opportunità di impiego.

Un altro dato significativo riguarda la difficoltà di reperimento del personale, che si riduce al 42%, in calo rispetto al 45% dello scorso anno.

Le piccole e medie imprese continuano a essere il fulcro dell'occupazione locale: il 74% delle nuove entrate si concentrerà in aziende con meno di 50 dipendenti. La domanda di lavoratori giovani (21%) e di personale laureato (4%) risulta in calo rispetto al 2024.

"I dati sulle previsioni occupazionali per il mese di agosto 2025 – afferma il Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete – rappresentano un segnale incoraggiante e dimostrano la resilienza e la vitalità del nostro tessuto produttivo. La crescita del numero di assunzioni, specialmente nei settori strategici come l'industria alimentare e il turismo, evidenzia la capacità delle nostre imprese di cogliere le opportunità del mercato. L'andamento positivo ci spinge a continuare a supportare le aziende, in particolare le piccole e medie, affinché si possa trasformare il trend in crescita stabile e duratura per l'intero territorio".