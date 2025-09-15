Vertenza Cooper Standard, lavoratori in presidio davanti Confindustria In mattinata l'incontro per provare a trovare una soluzione alla vertenza

Nuova puntata del braccio di ferro sulla vertenza Cooper Standard di Battipaglia. Timori dei lavoratori - che nei giorni scorsi hanno scioperato e poi incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso - per quanto riguarda gli affidamenti degli appalti per l'indotto Stellantis.

La delocalizzione verso gli impianti dell'Est Europa preoccupa non poco le maestranze, che hanno sollecitato i vertici a dare riscontro alle richieste delle sigle sindacali.

Questa mattina presso la sede di Confindustria Salerno la riunione alla quale hanno partecipato anche le rsu dei lavoratori: all'esterno presidio di una rappresentanza sotto lo sguardo attento della Polizia, in attesa di buone notizie sul futuro dell'impianto della Piana del Sele.