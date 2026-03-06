Dmo turismo, Salerno e il Cilento vogliono diventare un modello regionale Prosegue il percorso del Comitato promotore con associazioni ed Enti

Si è tenuto nella sede di Confindustria Salerno, l'incontro phygital “Verso la Costituzione delle DMO: Progetto Strategico di Destinazione” con il partenariato del Comitato Promotore, per approvare la documentazione per l’istanza di riconoscimento con allegata la progettazione della DMO Cilento.

Alla base della progettazione, il lavoro delle 4 Commissioni Tecniche su governance, atti regolativi, patti di destinazione e offerta turistica, integrato e condiviso coralmente con tutti i partner presenti.

"Il valore di questo percorso si avvale della solidità e del rigore scientifico del team dell'Università degli Studi di Salerno, coordinato dal professor Massimiliano Bencardino, un supporto accademico che valorizza l'impegno di tutti i professionisti coinvolti", come sottolineato dai promotori.

La forza di questo progetto risiede nella sua capacità di fare sistema, un aspetto evidenziato dal presidente del Gruppo Turismo di Confindustria Salerno, Michelangelo Lurgi, che vede nella cooperazione il motore dello sviluppo locale: «Ringrazio tutto il partenariato e, come ribadito nella diretta sulla pagina FB di Confindustria Salerno, siamo pronti – ha dichiarato in conclusione dei lavori il presidente Lurgi - a portare questo modello in Regione Campania nelle prossime settimane con l'obiettivo di tradurre l'unità di intenti tra imprese e territori in un piano strategico integrato che garantisca risultati stabili nel tempo».

Questo l'elenco delle associazioni e degli Enti coinvolti: