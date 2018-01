Baby gang: chiederemo revisione legislazione penale per minori A dirlo Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli di Italia

"Il fenomeno delle baby gang va combattuto e sconfitto attraverso una revisione della legislazione penale per i minorenni": è quanto dichiara in una nota Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli di Italia e responsabile Giustizia del partito, commentando gli ultimi due episodi di violenza avvenuti a Napoli e provincia.

"E' inutile prenderci in giro: gli autori delle due aggressioni sono delinquenti. E come tali trattati senza alcuna tolleranza" - spiega Cirielli.

"Per Fratelli di Italia la sicurezza dei cittadini sarà uno dei cardini dell'azione di governo. Quando tra pochi mesi saremo al Governo del Paese proporremo la revisione della legislazione penale per i minorenni in modo da inasprire il sistema della giustizia minorile e che non ci sia più impunità per gli autori di simili violenze per garantire soprattutto e sempre la tutela dei cittadini onesti" conclude il deputato di Fratelli di Italia.

S.B.