Rigopiano, Cirielli: "Si accertino le responsabilità politiche "Serve una commissione d'inchiesta"

"Ad un anno dalla tragedia di Rigopiano, in cui persero la vita 29 persone per la valanga che travolse l'hotel, le responsabilità politiche sono ancora impunite": è quanto dichiara in una nota Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli di Italia.

"Ho depositato una richiesta per l'istituzione di una commissione di inchiesta sui danni prodotti dalla riforma Delrio, che ha tagliato i fondi per la manutenzione stradale alle Province, provocando disastri come nel caso di Rigopiano, perché ad un anno dalla tragedia a pagare sono state sono le vittime, mentre i veri responsabili, il ministro Delrio con la sua inutile riforma, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan e l'ex premier Matteo Renzi, partecipano oggi al festival dell'ipocrisia commemorando le vittime del loro malgoverno" conclude Cirielli. Tra i morti della tragedia del Rigopiano anche un giovane Stefano Feniello, originario di Valva nel salernitano.

S.B.