Politiche 2018: torna il nome di Lotito candidato a Salerno La decisione arriverebbe da Silvio Berlusconi

Si torna ancora a parlare della possibile candidatura di Claudio Lotito alle elezioni del prossimo 4 marzo, in un collegio in Campania, più precisamente a Salerno. A riportare questa indiscrezione è il quotidiano La Stampa.

Secondo il noto quotidiano, il presidente della Lazio e patron della Salernitana farebbe parte del partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia, e sarebbe pronto a scendere in campo in un collegio salernitano, lo avrebbe chiesto lui stesso a Silvio Berlusconi. Al momento non è dato sapersi se alla Camera o al Senato.

L'indiscrezione, che nel caso dovrà essere confermata entro le 20 di lunedì, segue una voce che già era circolata qualche settimana fa. La possibile candidatura in questi giorni sta impazzando sul web. Fa discutere anche il nome di Adriano Galliani che dopo aver lasciato i ruoli Mediaset, pare vada verso la candidatura per il Senato in Lombardia. L'avventura sportiva a Salerno di Claudio Lotito inizia nel 2011 quando fonda e diventa comproprietario con Marco Mezzaroma dell'allora Salerno Calcio, società iscritta al campionato di Serie D[2].

Il 7 luglio 2012, dopo appena un anno dalla ricostruzione e con la risalita della squadra campana in Lega Pro Seconda Divisione, il duo Lotito-Mezzaroma acquista anche il logo ed i colori sociali dello storico sodalizio, ricostituendo di fatto la Salernitana che in data 14 aprile 2013, vincendo la gara esterna col Fondi per 5 a 1, ottiene la matematica promozione in Lega Pro Prima Divisione nonché la seconda consecutiva in soli due anni di gestione societaria.

Da comproprietario della Salernitana ha finora vinto il campionato di Serie D 2011-2012, girone G, il campionato di Lega Pro Seconda Divisione 2012-2013, girone B, la Supercoppa di Lega di Seconda Divisione 2013, la Coppa Italia Lega Pro nel 2014 ed il campionato di Lega Pro 2014-2015 nel girone C, che sancisce il ritorno in Serie B dei granata.

S.B.