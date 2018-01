Pd: De Luca jr capolista, la direzione vota le liste Il figlio del governatore anche nell'uninominale a Salerno

Piero De Luca sarà candidato per il Pd come capolista nel proporzionale e nel maggioritario. Il figlio del presidente della regione Campania Vincenzo e Luca sarà infatti capolista alla Camera nel Collegio Campania 2 e nell'uninominale a Salerno.

La Segreteria Nazionale del Partito Democratico, consumando uno strappo con la minoranza interna, ha approvato le liste dei candidati per le prossime elezioni politiche del 4 marzo questa notte. Ecco la lista dei candidati Pd dei collegi salernitani:

Camera dei Deputati, Listino proporzionale: Marco Minniti, Eva Rosta, Mario Giro, Giusy Fiore

Collegi uninominali: Piero De Luca, Salerno; Mimmo Volpe, Battipaglia; Mauro Maccauro, Scafati

Franco Alfieri, Agropoli. Al Senato della Repubblica, Listino proporzionale: Gianni Pittella, Angelica Saggese, Enzo Amendola. Collegi uninominali: Tino Iannuzzi, Salerno. Filomena Gallo a Battipaglia

Si torna quindi a parlare anche del “fedelissimo” di Vincenzo De Luca, Franco Alfieri, che fu al centro del caso 'fritture' da offrire agli elettori nella campagna per il referendum, candidato nel maggioritario nel collegio di Agropoli, la città che lo ha visto sindaco.

Intanto arrivano i primi commenti dal mondo politico salernitano. “Mi manda papà, quando la politica diventa un affare di famiglia - così esordisce sui social il consigliere comunale Dante Santoro - Dopo la direzione del PD, è ufficiale che il primogenito del governatore Vincenzo De Luca avrà una poltrona blindata alla Camera dei Deputati. Dopo la nomina ad assessore al bilancio dell'altro figlio, il secondogenito, al Comune di Salerno, si chiude lo spudorato piano del Presidente della Regione Campania per garantire poltrone d'oro ai propri figli.

In un'era in cui giovani e meno giovani sono costretti a gavette infinite e/o ad allontanarsi a migliaia di chilometri da casa per provare ad avere un presente ed un futuro dignitoso, assistere a questo teatrino è qualcosa di vergognoso e stomachevole” accusa Santoro.

“L'immagine di Salerno ne esce terribilmente danneggiata e la nostra città viene ormai dipinta da fuori come prostrata ed asservita agli interessi della dinastia De Luca. Per fortuna c'è tanta gente che non si arrende all'idea che la storia debba continuare così. Meritiamo di meglio. Liberiamo Salerno”. Con queste le parole il consigliere Dante Santoro ha commentato l’ufficialità della candidatura di De Luca Junior come capolista nella lista PD, sull'uninominale a Salerno ed il proporzionale a Caserta, per la Camera dei deputati.

