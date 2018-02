Elezioni, selezione scrutatori: è polemica Cammarota: “un'occasione persa, l'ennesima, per un po' di giustizia sociale"

“Avevo chiesto di poter indicare, in occasione delle prossime elezioni, tramite pubblico sorteggio, gli scrutatori tra i giovani salernitani che sono senza lavoro e senza reddito, e non indistintamente chi ha pane e chi non ne ha”. Cosi l’avvocato Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza, esprime il suo rammarico per il mancato accoglimento della sua proposta.

"Bastava acquisire in via informatica la banca dati al Centro provinciale per l’Impiego, certamente non esaustiva, ma che consentiva certezza e trasparenza, oppure imporre un atto notorio", ribadisce Cammarota, "e dare un segnale, se pur minimo, ai nostri giovani salernitani, quelli senza soldi”.

"Dunque, un'occasione persa, l'ennesima, per un po' di giustizia sociale", conclude Cammarota, "nella terra dei privilegi e degli amici degli amici".

S.B.