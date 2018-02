Elezioni, Cirielli accusa: fanno propaganda nei reparti Le critiche rivolte a Alfieri e al direttore dell’Ospedale di Vallo della Lucania

“Il Pd in provincia di Salerno pur di garantire l’elezione in Parlamento del re delle fritture di pesce Franco Alfieri ha perso ogni forma di rispetto per le Istituzioni”: è quanto denuncia in una nota Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli di Italia e capolista alla Camera dei Deputati nel collegio di Salerno.

“E’ vergognoso che ieri il candidato del Pd Alfieri, con l’aiuto di un assessore medico del Comune di Agropoli e del direttore sanitario dell’ospedale di Vallo della abbia potuto effettuare un tour elettorale all’interno dell’ospedale, incontrando medici e operatori sanitari in ogni reparto e tenendo al termine del giro un comizio nell’Aula Magna” - spiega Cirielli.

"Alfieri e il Pd, con la loro rete clientelare, stanno tentando di condizionare in modo spudorato una libera e democratica competizione elettorale. Ma sono certo che medici e cittadini salernitani non si piegheranno a metodi da Prima Repubblica ma con il voto del 4 marzo si libereranno definitivamente del sistema De Luca a Salerno e in provincia”- conclude il parlamentare salernitano.

S.B.